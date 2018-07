Serate Musicali all'Anfiteatro: ''Tango: Historie de un amor''

Martedì 10 luglio alle ore 19:00, iniziano le “Serate Musicali all'Anfiteatro” 2018 del Parco Sculture del Chianti a Pievasciata (Siena) con un concerto dedicato al tango argentino.Mya Fracassini, cantante di formazione eclettica, e Fabrizio Mocata, apprezzato jazzista ed accompagnatore di varie formazioni di tango argentino, daranno voce alle storie d’amore raccontate nei tanghi più celebri. Si parte dal tango canciòn degli inizi, passando per il repertorio di Carlos Gardel, fino ad approdare a brani più recenti che arrivano fino agli anni ’60. La coppia dei giovani e talentuosi maestri ballerini Giulia del Porro e Riccardo Pagni si esibirà in alcuni momenti del programma.In allegato una foto della cantante.Per partecipare al concerto non occorre la prenotazione, il costo del biglietto è di € 10,00 (ridotto € 7,50 per i ragazzi sotto i 16 anni), la biglietteria apre alle ore 18:30.In occasione degli spettacoli il Parco Sculture chiude alle ore 18 (ultimo ingresso). Durante il concerto non è possibile visitarlo.Dopo il concerto verrà offerto un aperitivo con i vini dell’Azienda Tolaini e ci sarà la possibilità di cenare presso la loro cantina.Ulteriori informazioni sui concerti e sulle cene si trovano al link https://www.chiantisculpturepark.it/concerti/