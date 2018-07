EstatinSiena, sul palco tutta l’energia dei Parranda

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è giovedì 12 luglio nel cortile della Facoltà di Economia dell'Università

Nuovo appuntamento per “Contaminazioni - Cortili musicali”, la serie di concerti inseriti nel programma di EstatinSiena, il cartellone di eventi dell’estate senese realizzato dal Comune di Siena. Dopo il grande successo dei The Natural Dub Cluster, giovedì 12 luglio l’appuntamento è con una delle band più amate e seguite del territorio: i Parranda Groove Factory. Il concerto a ingresso gratuito, alle ore 22 all’interno del cortile della facoltà di Economia in piazza San Francesco, è organizzato dall’associazione culturale Corte dei Miracoli e dal collettivo Horn Ok Please, ed è sostenuto e promosso dal Comune di Siena.I Parranda Groove Factory: un producer di musica elettronica, una cantante, un bassista e 7 percussionisti in un progetto innovativo di unire gli strumenti della tradizione percussiva brasiliana con le sonorità della musica funky, reggae, folk ed elettronica. Nascono nell'estate del 2011, dall'idea di mettere insieme una “batteria” di samba a brani realizzati con le tecniche familiari ai producer di musica house e con un basso elettrico dalle connotazioni blues e drum’n’bass. Loop, sequenze strumentali ed effetti si fondono a ritmiche che traggono ispirazione dai ritmi sambareggae, samba, e tanto altro. Lo spettacolo ha un'importante connotazione teatrale realizzata attraverso l'uso di coreografie, maschere e costumi, ed è arricchito con effetti visivi: proiezioni di video e luci a led installate all'interno dei tamburi e controllate tramite un computer.