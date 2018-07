Fabio Rovazzi presenta il nuovo singolo ''Faccio quello che voglio'' al Valdichiana Outlet Village

Sabato 14 luglio dalle 21 il concerto ad ingresso libero con Rovazzi, Zarrillo, Nigiotti, Tatangelo, Elodie, Zic, Thomas, Ex-Otago, Jack La Furia

Tutto è pronto al Valdichiana Outlet Village per Valdichiana Live, la serata – evento dell’estate 2018, nell’ambito della Summerfest, il nutrito calendario di appuntamenti organizzato nella Land of Fashion di Foiano della Chiana (Ar).Questa edizione si annuncia impreziosita da una sorta di anteprima nazionale: per la prima volta, a 24 ore dall’uscita, Fabio Rovazzi canterà dal vivo il nuovo singolo “Faccio quello che voglio”. Il brano (scritto e composto dallo stesso Fabio, co-autori Danti e Sissa e co-compositore Simon Says), vede i featuring di Al Bano, Emma e Nek; il video, che uscirà a breve, vede la partecipazione di Al Bano, Gianni Morandi, Carlo Cracco, Eros Ramazzotti, Fabio Volo, Rita Pavone, Massimo Boldi, Flavio Briatore, Roberto Pedicini e Diletta Leotta.Il video, ideato, scritto e diretto da Rovazzi, è una sorta di sequel di “Volare” e a sua volta precede un terzo video che uscirà in autunno. Gianni Morandi svela a un Rovazzi in crisi creativa che la paura degli artisti è quella di perdere il proprio talento, tanto da rivelargli l’esistenza di un caveau che custodisce la “pozione magica” in preziose pillole e boccette. E’ qui che scatta il piano diabolico: Rovazzi entra in banca, ruba le boccette contenenti il talento di alcuni artisti e si ritrova coinvolto in una rocambolesca fuga dalla polizia che lo insegue a sirene spiegate e che termina con un finale inaspettato.Il brano di Rovazzi, che si annuncia come uno dei tormentoni dell’estate, farà parte della scaletta della serata, il cui coordinamento è stato affidato dalla proprietà del Village Blackstone e dalla società di gestione Multi, a FMedia, in collaborazione con la media partner Radio Cuore.Sul grande palco allestito in Piazza Maggiore, a partire dalle ore 21, un cast composto da artisti popolari e giovani promesse: oltre a Fabio Rovazzi, si esibiranno Michele Zarrillo, Enrico Nigiotti, Anna Tatangelo, Elodie, Zic, Thomas, Ex-Otago e Jack la Furia dei Club Dogo. La conduzione è affidata a Vanessa Grey e Michele Vestri, con incursioni dell’imitatore e trasformista di casa Andy Andrea Belotti.In occasione di Valdichiana Live, i Punti Vendita del Valdichiana Outlet Village resteranno aperti fino alle 23:30.