Rapolano: weekend musicale con il festival TvSpenta, in compagnia degli Skiantos, Luca Agnelli e altri ospiti

Il festival TvSpenta dal Vivo entra nel vivo per un weekend di musica, animazione e gastronomia a km0 nel Parco dell’Acqua di Rapolano Terme, in via Trieste. Questa sera, sabato 14 luglio con Edda e Mauro Ermanno Giovanardi e gli Skiantos, band ideatrice del rock demenziale anni '70. Domenica 15 luglio, il gran finale vedrà protagonisti gli Amplifunk, Alessio Modrian con i suoi inconfondibili ritmi tribali e Luca Agnelli.Oggi, sabato 14 luglio, a partire dalle ore 18.30, si parlerà degli Skiantos e del suo storico leader Freak Antoni con Cisco Sardano, autore del nuovo fumetto L’irraccontabile Freak Antoni, in compagnia di Oderso Rubini, Gianluca Morozzi e Lorenzo Arabia, autori del libro celebrativo dedicato alla band “Skiantos – Una storia come questa non c’era mai stata prima… e non ci sarà mai più”.La giornata di domenica 15 luglio, invece, si aprirà alle ore 18 con gli Amplifunk e proseguirà con Alessio Modrian e Luca Agnelli, che approda al Festival TvSpenta dal Vivo dopo le sue partecipazioni nei festival e nei club di tutto il mondo: da Barcellona a Sao Paolo, da Buenos Aires a Berlino, dal Cocoricò di Riccione all’Amnesia di Ibiza.Tutte le sere sono aperti il Cocktail Bar, la Birreria e il Ristorante a Km0, affiancati dall’area dedicata ai bambini, ai mercatini e allo spazio TvSpenta Story, con i manifesti, le foto e i premi creati dagli artisti per gli artisti dal 2009 ad oggi, tra musica e impegno sociale e ambientale. Nella giornata di domani, sabato 14 luglio, dalle ore 18, si darà voce anche alle letture delle volontarie “Nati per Leggere”, ultimo dei sei appuntamenti in programma quest’anno. Nell’area bambini, ancora domani, saranno attivi anche un laboratorio di pittura su tessuto per la fascia da 0 a 6 anni e la zona allattamento per le mamme, in collaborazione con l’Associazione Mamma S@cial.Il Festival TvSpenta dal Vivo, alla sua decima edizione, è organizzato dall’Associazione culturale TvSpenta in collaborazione con il Comune di Rapolano Terme e il patrocinio della Provincia di Siena e della Regione Toscana. La manifestazione conta anche sul contributo dei main sponsor Acquedotto del Fiora, Rivoira, Hoasy, Biofficina Toscana, Engine, Terme Antica Querciolaia e Terme San Giovanni. Per essere sempre aggiornati, è possibile seguire TvSpenta anche sul sito web www.tvspenta.it/dalvivo/, sul profilo Facebook (TV SPENTA Associazione Culturale), Twitter (@TvSpenta) e Instagram (@tvspenta). Per informazioni, inoltre, è possibile contattare il numero 349-1843065 oppure l’indirizzo e-mail tvspenta@gmail.com.