Chigiana Factor, sabato 14 luglio il primo concerto

Gli allievi dei corsi estivi di Alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana, provenienti da oltre 40 diverse nazioni, hanno la possibilità di sperimentare a Siena l’emozione del debutto in una manifestazione di livello internazionale, in nuove produzioni originali, nei concerti loro dedicati della serie Chigiana Factor.Sabato 14, alle 21.15, nella Sala dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini a Siena, il concerto dedicato alla classe di Direzione di Coro tenuta da Lorenzo Donati, vedrà la straordinaria presenza del Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini”, formazione di altissimo livello tecnico e musicale a disposizione degli allievi, quale ensemble in residenza al corso, esibirsi sotto la direzione musicale dei giovani direttori italiani Maria Ciavarella, Riccardo Schioppa, Stefano Piloni, Stefano Piloni, Marta Marini, Giorgio Spreafico, Michele Bocchini, Serena Marino, Elisa Pasquini, Mateja Černic, Riccardo Schioppa e di Ymar Caguing proveniente dalle Filippine. Il programma spazia dal Rinascimento di Giovanni Pierluigi da Palestrina e Adriano Banchieri al Novecento americano di Morten Lauridsen (1943) ed europeo dello svizzero Frank Martin (1890-1974).Il Chigiana International Festival & Summer Academy, intitolato quest’anno Sounding Times porta in scena a Siena e nei luoghi più suggestivi delle Terre senesi, dal 6 luglio al 31 agosto 2018, 62 concerti ed eventi musicali realizzati in esclusiva, con una particolare attenzione al rapporto tra suono e tempo in musica. Il festival include nella propria programmazione l'84° edizione della prestigiosa Accademia estiva di alto perfezionamento musicale chigiana. Le masterclass a porte aperte, formazioni inedite con i grandi solisti, l'ORT- Orchestra della Toscana, l’Orchestra Giovanile Italiana, il Quartetto Prometeo, il Chigiana Percussion Ensemble, il Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini”, l’Orchestra dei Conservatori della Toscana e un sound design lab per il live electronics affiancano i giovani talenti provenienti da tutto il mondo fanno della Chigiana oggi un’istituzione modello in cui formazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa unica.Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2018 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato. Un ringraziamento speciale va al Rotary Club Siena Est e al Rotary Club Siena, oltre che al Distretto Rotary 2071. Adriano BanchieriBologna 1568 – 1634dal Festino nella sera del giovedì grasso avanti cena op. 18Ardo sì, ma non t'amoMaria Ciavarella direttore (Italia)La zia Bernardina racconta una novellaRiccardo Schioppa direttore (Italia)Morten LauridsenColfax, Washington, Stati Uniti 1943Six 'Fire songs' on Italian Renaissance Poemsn. 1 Ov'è lass', il bel viso?Stefano Piloni direttore (Italia)n. 2 Quando son più lontanStefano Piloni direttore (Italia)n. 3 Amor, io sento l'almaMarta Marini direttore (Italia)n. 4 Io piangoGiorgio Spreafico direttore (Italia)n. 5 Luci serene e chiareMaria Ciavarella direttoren. 6 Se per havervi, oimeYmar Caguing direttore (Filippine)---------------------------------------Giovanni Pierluigi da PalestrinaPalestrina 1525 - Roma 1594dalla Missa BrevisKyrieStefano Piloni direttoreAgnus Dei IAntonio Alessandro Fortunato direttoreAgnus Dei IIGiorgio Spreafico direttoreFrank MartinEaux Vives, Svizzera 1890 - Naarden 1974Messa per doppio coroKyrieMichele Bocchini direttore (Italia)GloriaSerena Marino direttore (Italia)CredoElisa Pasquini direttore (Italia)SanctusMateja Černic direttore (Italia)Agnus DeiRiccardo Schioppa direttoreSopraniMaria Chiara ArdolinoFrancesca CaponiMateja ČernicMaddalena De BiasiGraziella FailoniValentina GarofoliSara MazzantiKatharina MontevecchiElisa PasquiniMarta PeregoAnita SisinoContraltiAriel BicchieraiFederica CassatiSeoyeon ChoiFederica LeombruniSerena MarinoAnna PassariniEleonora RonconiCaroline VoyatElisabetta VuocoloTenoriMichele BocchiniPaolo DavolioDaniele De CarolisDamiano MalesardiLuca MantovaniFrancesco MarchettiStefano PiloniLuigi RossiFederico ViolaBassiLuca BaquéSandro Degl'InnocentiGennaro De FilippoKaveh FarajisavarabadiRoberto GelosaRoberto LocciGiacomo PieracciPaolo RamacciottiMarcelo Schleier SaccoKyle Patrick SullivanBIOGRAFIENato nel dicembre del 2016, il Coro della Cattedrale di Siena "Guido Chigi Saracini" è composto da circa 60 cantori italiani e stranieri. Il Coro è nato dalla collaborazione tra l’Opera della Metropolitana di Siena e l’Accademia Musicale Chigiana con lo scopo di creare una formazione corale stabile, al servizio delle principali celebrazioni liturgiche nella Cattedrale, nonché allo svolgimento di concerti ed eventi musicali di alto livello culturale. I cantori, tutti di grande esperienza, vengono convocati in base al repertorio in programma; questa caratteristica offre grande duttilità e rende possibile esecuzioni di qualità di repertori vocali che spaziano dal Rinascimento al contemporaneo. Il coro ha già realizzato collaborazioni importanti e concerti prestigiosi, eseguendo opere dal grande valore musicale e storico come la Berliner Messe di Arvo Pärt, Spem in alium di Thomas Tallis, Ecce beatam lucem di Alessandro Striggio, Lux aeterna di Ligeti, alcuni mottetti per doppio coro di Bach o Gabrieli.Nato ad Arezzo, Lorenzo Donati ha studiato presso il Liceo Musicale Francesco Petrarca di Arezzo e il Conservatorio di Firenze, diplomandosi in violino e in composizione. Ha frequentato corsi di perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole con Camillo Togni e l'Accademia Chigiana di Siena con Ennio Morricone e con Azio Corghi. Come direttore si è diplomato al corso triennale di qualificazione professionale organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo di Arezzo. Si è inoltre perfezionato con Roberto Gabbiani. Le sue composizioni, molte delle quali pubblicate da importanti case editrici italiane, sono eseguite da affermati musicisti ed ensemble in Italia e all'estero. Svolge intensa attività concertistica come direttore con l'Insieme Vocale Vox Cordis, l'Hesperimenta Vocal Ensemble di Arezzo e il Vocalia Consort di Roma; con questi gruppi ha raggiunto ottimi risultati in concorsi nazionali ed internazionali. Annualmente partecipa a numerosi festival e realizza progetti culturali di carattere internazionale. Attualmente è docente di direzione di coro, composizione corale e musica liturgica presso il Conservatorio di Trento. Insegna direzione di coro presso l’Accademia Chigiana di Siena dal 2017.