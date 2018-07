Concerto Chigiana Off the Wall … a riveder le stelle all'Abbazia di San Galgano

Domenica 15 luglio con il Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini”, direttore Lorenzo Donati, e Giovanni Nardi al sassofono

Domenica 15 luglio alle 22, nell’area tematica Chigiana off the Wall, caratterizzata da eventi musicali organizzati al di fuori della città di Siena, in luoghi di particolare interesse paesaggistico e ambientale, il Chigiana International Festival and Summer Academy presenta un programma dedicato alle stelle e sul rapporto che l'uomo da sempre ha con gli astri, nella magica atmosfera dell'Abbazia di San Galgano, dove il soffitto è già intarsiato, nelle chiare notti d'estate, di un cielo stellato.I bagliori del presagio, della magia e del mito riluceranno nell'intreccio tra le costellazioni di mottetti corali antichi e rinascimentali, da Perotinus e Josquin Desprez a Pierre de La Rue, Claudio Monteverdi e Cristóbal de Morales, e il firmamento stellato d’opere di compositori viventi quali Ēriks Ešenvalds (1977), Morten Lauridsen (1943), Arvo Pärt (1935) e Lorenzo Donati, nell’interpretazione del Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini” diretto da Lorenzo Donati. Al loro interno, imprevedibili quanto le stelle cadenti, si insinueranno le improvvisazioni di Giovanni Nardi al sassofono, che si alternerà poi ai brani corali nell’interpretazione delle melodie dedicate da Karlheinz Stockhausen ai segni allo zodiaco, in Tierkreis (1974).“Stelle come presagio, stelle come occhi della persona amata, le stelle che guidano il nostro cammino o raccontano la nostra storia, stelle che rappresentano la silenziosa maestà del creato, anticipa Lorenzo Donati, direttore del Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini”. Se i poeti si sono ispirati a loro, tantomeno i musicisti avrebbero potuto fare e si sono certo ispirati all'energia che la pungente e al tempo stesso dolcissima luce delle stelle emana.”Il programma musicale articola il tema delle stelle tra le melodie di Karlheinz Stockahusen che nel brano Tierkreis (in italiano, Zodiaco) ci propone dodici semplici melodie che rappresentano i segni zodiacali. Con un accenno in ambito di musica sacra al progetto Officium dell'Hilliard Ensemble, rivisitato e ripensato per un ensemble corale che alternerà musiche solistiche ad ampie pagine polifoniche, ma anche con la grande attenzione al repertorio madrigalistico antico e moderno e al tema della trasfigurazione dell'opera d'arte attraverso il lavoro di rielaborazione. Quindi le partiture di Morales, Josquin o Pierre de La Rue, colorate ed intarsiate dal sassofono, ma anche il madrigale di Monteverdi trasfigurato in un triplo coro che ne evidenzia la sua potenzialità espressiva. Un programma musicale variegato, tenuto compatto dal collante vocale del Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” e coronato dalle stelle del cielo di San Galgano.Il Chigiana International Festival & Summer Academy, intitolato quest’anno Sounding Times porta in scena a Siena e nei luoghi più suggestivi delle Terre senesi, dal 6 luglio al 31 agosto 2018, 62 concerti ed eventi musicali realizzati in esclusiva, con una particolare attenzione al rapporto tra suono e tempo in musica. Il festival include nella propria programmazione l'84° edizione della prestigiosa Accademia estiva di alto perfezionamento musicale chigiana. Le masterclass a porte aperte, formazioni inedite con i grandi solisti, l'ORT- Orchestra della Toscana, l’Orchestra Giovanile Italiana, il Quartetto Prometeo, il Chigiana Percussion Ensemble, il Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini”, l’Orchestra dei Conservatori della Toscana e un sound design lab per il live electronics affiancano i giovani talenti provenienti da tutto il mondo fanno della Chigiana oggi un’istituzione modello in cui formazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa unica.Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2018 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato. Un ringraziamento speciale va al Rotary Club Siena Est e al Rotary Club Siena, oltre che al Distretto Rotary 2071. Inoltre, per alcuni specifici progetti, si ringraziano l'Università degli Studi e l'Università per Stranieri di Siena, Siena Jazz, l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" di Siena, Inner Room Siena, i Comuni di Castellina in Chianti, Sovicille, Murlo e Colle Val d’Elsa, la Pro Loco di Casole d’Elsa, l’Associazione Culturale E20 Virtus di Poggibonsi, il Festival Quartetto d’Archi di Loro Ciuffenna, la Compagnia Corps Rompu, l’Associazione “Amolamiaterra”, l'Associazione Le Dimore del Quartetto.I Biglietti dei concerti possono essere acquistati online su http://www.chigiana.it/acquista-i-biglietti-2/ fino alle ore 12 del giorno del concerto, oppure tutti i giorno al ChigianArtCafé in orario 10-18.La vendita dei biglietti dei concerti che si tengono a Palazzo Chigi Saracini proseguirà fino all’inizio del concerto.La vendita dei biglietti per i concerti che si tengono in altri luoghi proseguirà, a partire da 2 ore prima del concerto, presso la biglietteria delle rispettive sedi.BIGLIETTO INTERO: Posto unico 18 euroRIDOTTO PROMOZIONE: 16 euroIl ticket emesso da Siena Parcheggi dà diritto ad uno sconto del 10% sull’acquisto di massimo 5 biglietti (ad esclusione dei concerti Factor, che sono a ingresso libero).RIDOTTO GENERICO: 10 euroLe riduzioni sono riservate agli studenti, ai giovani sotto i 26 anni, alle persone di età superiore ai 65 anni, agli Abbonati MIV della stagione 2017/2018 e ad altri enti.RIDOTTO CONVENZIONE: 5 euroIstituzioni convenzionate: UNISTRASI, Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci, DSU, SIS, Archinote Siena, Liceo Musicale e Liceo Classico Piccolomini, Scuola media S. Bernardino – sezione musicale, Siena Jazz, Istituto Tecnico Industriale Tito SarrocchiCONVENZIONE TRENITALIAIn virtù della collaborazione tra Accademia Chigiana e Trenitalia, esibendo il biglietto ferroviario utilizzato per raggiungere Siena e assistere al concerto, dopo aver acquistato un primo biglietto d’ingresso al concerto, il secondo biglietto sarà in omaggio.Nato nel dicembre del 2016, il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” è composto da circa 60 cantori italiani e stranieri. Il Coro è nato dalla collaborazione tra l’Opera della Metropolitana di Siena e l’Accademia Musicale Chigiana con lo scopo di creare una formazione corale stabile, al servizio delle principali celebrazioni liturgiche nella Cattedrale, nonché allo svolgimento di concerti ed eventi musicali di alto livello culturale. I cantori, tutti di grande esperienza, vengono convocati in base al repertorio in programma; questa caratteristica offre grande duttilità e rende possibile esecuzioni di qualità di repertori vocali che spaziano dal Rinascimento al contemporaneo. Il coro ha già realizzato collaborazioni importanti e concerti prestigiosi, eseguendo opere dal grande valore musicale e storico come la Berliner Messe di Arvo Pärt, Spem in alium di Thomas Tallis, Ecce beatam lucem di Alessandro Striggio, Lux aeterna di Ligeti, alcuni mottetti per doppio coro di Bach o Gabrieli.Giovanni Nardi si diploma in sassofono, flauto dolce e didattica della musica al Conservatorio di Firenze, ove studia anche musica elettronica. Si perfeziona con Eugene Rousseau al Mozarteum di Salisburgo e in altre sedi. Fin dall'inizio della sua attività ha ricercato un suono e uno stile sassofonistico nuovi, profondamente radicati nella matrice classica dello strumento, capaci di interagire con l'eccellenza degli strumenti e interpreti classici, ma anche con il mondo musicale dell'improvvisazione e della musica elettronica. Si è esibito per istituzioni quali Ravenna Festival, Staatsoper Stuttgart, Mozarteum Salisburgo, Hochschule Wien, Hochschule Koln, Nuova Consonanza, Tempo Reale Festival, Fabbrica Europa e molte altre. Tiene masterclass sul sassofono e sull'improvvisazione creativa/musica intuitiva. Ha preso parte a varie incisioni discografiche.Nato ad Arezzo, Lorenzo Donati ha studiato presso il Liceo Musicale Francesco Petrarca di Arezzo e il Conservatorio di Firenze, diplomandosi in violino e in composizione. Ha frequentato corsi di perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole con Camillo Togni e l'Accademia Chigiana di Siena con Ennio Morricone e con Azio Corghi. Come direttore si è diplomato al corso triennale di qualificazione professionale organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo di Arezzo. Si è inoltre perfezionato con Roberto Gabbiani. Le sue composizioni, molte delle quali pubblicate da importanti case editrici italiane, sono eseguite da affermati musicisti ed ensemble in Italia e all'estero. Svolge intensa attività concertistica come direttore con l'Insieme Vocale Vox Cordis, l'Hesperimenta Vocal Ensemble di Arezzo e il Vocalia Consort di Roma; con questi gruppi ha raggiunto ottimi risultati in concorsi nazionali ed internazionali. Annualmente partecipa a numerosi festival e realizza progetti culturali di carattere internazionale. Attualmente è docente di direzione di coro, composizione corale e musica liturgica presso il Conservatorio di Trento. Insegna direzione di coro presso l’Accademia Chigiana di Siena dal 2017.