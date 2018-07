Cantiere di Montepulciano: la Cambridge University Orchestra in Piazza Grande, dirige Naomi Woo

Pianista, direttore d'orchestra e ricercatrice, Naomi Woo sarà la protagonista della quarta giornata del 43º Cantiere Internazionale d’Arte. La musicista canadese dirigerà la Cambridge University Orchestra in Piazza Grande domenica 15 luglio alle 21.30. Universalmente annoverata tra le istituzioni accademiche più prestigiose del mondo, l’università di Cambridge presenta a Montepulciano la sua compagine orchestrale per un concerto che si apre con l'Ouverture da “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini a cui seguiranno le Variazioni sinfoniche sul tema “Sono un violinista” di Antonin Dvořák. Chiuderà la celebre “Sinfonia n. 5 in mi minore” di Pëtr Il'ič Čajkovskij dove la struttura musicale indaga il rapporto tra il destino e la Provvidenza.La giornata si apre alle 12.30 al Duomo con il recital per organo di Massimiliano Grossi: in programma “Concerto in fa maggiore” di Tomaso Albinoni, “Toccata per il Deo Gratias” di Giovanni Battista Martini, “Sonata in sol” di Domenico Cimarosa, “Rondò per organo” e “Marcia militare per organo” di Giuseppe Gherardeschi, “Sonata per organo con l'adagio pastorale” di Gaetano Valeri, “Sonata con flauti” di Antonio Maria Tasso e “Versetti in si bemolle maggiore” di Davide Maria da Bergamo.Alle 18.00 al Teatro Poliziano (via del Teatro n. 4) terzo appuntamento con ”L’impresario in angustie”, l’opera che ha sorpreso il pubblico e la numerosa critica presente alla première per il nuovo adattamento drammaturgico innestato dalla regia di Caterina Panti Liberovici sulla farsa settecentesca di Domenico Cimarosa. Ad assistere alle rappresentazioni, sono intervenute insigni personalità della scena operistica, quali Eva Mei e Laura Polverelli che hanno applaudito con convinzione l’esecuzione musicale affidata all’Orchestra Poliziana diretta da Roland Boër e a un cast selezionato in collaborazione con il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.Alle 22 al Castello di Sarteano, invece, si rinnova l’appuntamento con “Nelle scarpe di Giufà”, la pièce di teatro musicale scritta e diretta da Laura Fatini che analizza le storie della tradizione e i movimenti delle migrazioni. La messinscena della Nuova Accademia degli Arrischianti è impreziosita dalle musiche di Sara Ross, eseguite dal vivo dall’Ensemble Giufà.Il 43° Cantiere Internazionale d’Arte propone spettacoli e approfondimenti fino al 29 luglio tra Montepulciano e la Valdichiana senese.