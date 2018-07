Doppio appuntamento con gli allievi della Chigiana: quartetto d'archi a Binniano e la classe di canto alla Basilica di San Lucchese a Poggibonsi

Entrambi i concerti sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti

Gli allievi dei corsi estivi di Alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana, provenienti da oltre 40 diverse nazioni, hanno la possibilità di sperimentare a Siena l’emozione del debutto in una manifestazione di livello internazionale, in nuove produzioni originali, nei concerti loro dedicati della serie Chigiana Factor.Lunedì 16 luglio, alle 18, nel piacevole contesto della Tenuta di Bibbiano a Castellina in Chianti, debutterà nel cartellone del Chigiana International Festival il New Music Quartet, tutto al femminile, allievo della classe di quartetto di Günter Pichler, storico membro fondatore del Quartetto Alban Berg e primo violino dei Wiener Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan.Il concerto è realizzato in collaborazione con le Dimore del Quartetto, circuito che, in collaborazione con ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane e FAI Fondo Ambiente Italiano, ha creato una rete di case che ospitano gratuitamente i musicisti alla vigilia di un impegno artistico, in cambio di un concerto.Il New Music Quartet si è formato in Polonia nel 2016 da quattro studentesse e diplomate alle Accademie di Musica di Bydgoszcz e Poznan. Il Quartetto è stato invitato a prestigiosi festival e masterclass: “Musethica” in Spagna, “Zeist Music Days” nei Paesi Bassi, masterclass con Shanghai Quartet al Krzysztof Penderecki’s European Music Center a Lusławice, “Quatuor a Bordeaux” in Francia, “Jeunesses Musicales International Chamber Music Campus” a Weikersheim e ProQuartet a Parigi.Il Quartetto si è perfezionato con Günter Pichler e Valentin Erben (Alban Berg Quartett), Heime Muller (Artemis Quartett), Luc-Marie Aguera (Ysaye Quartet), Vogler Quartett, Cuarteto Quiroga, Emerson String Quartet, Shanghai String Quartet, Alexander Pavlovsky (Jerusalem Quartet), Johannes Meissl (Artis Quartet), Orfeo Mandozzi (Vienna Brahms Trio), Karol Marianowski (Meccore String Quartet), Piotr Reichert (Camerata Quartet), Joanna Kreft (Herbert Piano Trio), A.Levitan, F. Arias, A. Meunier, M. Baranowski, B. Koziak. Si è esibito in Polonia, Spagna, Francia, Germania e Paesi Bassi. Ha ricevuto una borsa di studio dalla Città di Bydgoszcz.Ha recentemente vinto il primo premio e il premio speciale al II Concorso Internazionale per Quartetto d’Archi Karol Szymanowski a Katowice.Alle 21.15, nella Basilica di San Lucchese di Poggibonsi, grazie alla collaborazione con l’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, si terrà il primo di tre concerti dedicati agli allievi della classe di Canto tenuta da William Matteuzzi, ricercatissimo docente di canto e interprete tra i protagonisti della “belcanto renaissance” maschile a livello mondiale.Ritroveremo gli allievi della classe di Matteuzzi il 24 luglio in una nuova e prestigiosa produzione dell’oratorio Il Trionfo del Tempo e del Disinganno di Georg Friedrich Händel, in collaborazione con il noto ensemble specializzato nel repertorio antico Il Rossignolo, diretto da Ottavio Tenerani, e il 25 luglio per il loro terzo Chigiana Factor.Il Chigiana International Festival & Summer Academy, intitolato quest’anno Sounding Times porta in scena a Siena e nei luoghi più suggestivi delle Terre senesi, dal 6 luglio al 31 agosto 2018, 62 concerti ed eventi musicali realizzati in esclusiva, con una particolare attenzione al rapporto tra suono e tempo in musica. Il festival include nella propria programmazione l’84° edizione della prestigiosa Accademia estiva di alto perfezionamento musicale chigiana. Le masterclass a porte aperte, formazioni inedite con i grandi solisti, l’ORT- Orchestra della Toscana, l’Orchestra Giovanile Italiana, il Quartetto Prometeo, il Chigiana Percussion Ensemble, il Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini”, l’Orchestra dei Conservatori della Toscana e un sound design lab per il live electronics affiancano i giovani talenti provenienti da tutto il mondo fanno della Chigiana oggi un’istituzione modello in cui formazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa unica.Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2018 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato. Un ringraziamento speciale va al Rotary Club Siena Est e al Rotary Club Siena, oltre che al Distretto Rotary 2071. Inoltre, per alcuni specifici progetti, si ringraziano l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri di Siena, Siena Jazz, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena, Inner Room Siena, i Comuni di Castellina in Chianti, Sovicille, Murlo e Colle Val d’Elsa, la Pro Loco di Casole d’Elsa, l’Associazione Culturale E20 Virtus di Poggibonsi, il Festival Quartetto d’Archi di Loro Ciuffenna, la Compagnia Corps Rompu, l’Associazione “Amolamiaterra”, l’Associazione Le Dimore del Quartetto.