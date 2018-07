Chigiana International Festival & Summer Academy 2018: concerto degli allievi di Chitarra e Musica da Camera

Palazzo Chigi Saracini, Salone dei Concerti. Docente Oscar Ghiglia. Ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti

Gli allievi dei corsi estivi di Alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana, provenienti da oltre 40 diverse nazioni, hanno la possibilità di sperimentare a Siena l’emozione del debutto in una manifestazione di livello internazionale, in nuove produzioni originali, nei concerti loro dedicati della serie Chigiana Factor.Mercoledì 18 luglio, alle 21, 15 nello storico Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini il cartellone del Chigiana International Festival accoglie gli allievi della classe di Chitarra e Musica da Camera tenuta dal chitarrista Oscar Ghiglia, che si esibiranno in un programma musicale a cavallo tra vecchio e nuovo continente, spaziando da Johann Sebastian Bach, al Novecento ispanico di Leo Brouwer (Cuba), Manuel Maria Ponce (Messico) e Salvador Brotons (Spagna), passando per il virtuosismo romantico d’autori meno conosciuti come lo slovacco Johann Kaspar Mertz e l’italiano (oriundo) Giulio Regondi. Completa il quadro, un’incursione nel catalogo dell’inglese William Turner Walton, conosciuto in particolare per la sua attività di compositore di musiche da film.Oltre ad essere docente all’Accademia Chigiana dal 1976, nella quale è considerato il continuatore ideale della lezione di Segovia, e che lui stesso considera il luogo ove l’insegnamento della musica tocca l’apice della qualità, Oscar Ghiglia è stato il chairman-fondatore del dipartimento di chitarra classica della Aspen Music School, nel Colorado e Artist in residence alla Hartt School of Music di Hartford (Connecticut). Ha insegnato per moltissimi anni all’Accademia di Musica di Basilea. Tiene corsi di alto perfezionamento anche nelle Accademie di Zurigo e di Lucerna ed è regolare “visiting professor” alla Juilliard School di New York, alla Northwestern University di Chicago, al Cincinnati University Conservatory of Music. La sua attività concertistica in tutto il mondo non ha soste e ai suoi molti dischi (Emi, Nonesuch, Ricercare, ecc.) si va aggiungendo una nuova schiera di CD incisi per la Stradivarius, di cui gli ultimi dedicati a M.M. Ponce e a J.S. Bach. Nel 2004 ha ricevuto la laurea “honoris causa” in musica dall’Università di Hartford, Connecticut. Tra i più illustri allievi avuti nel mondo, ama ricordare soprattutto Eliot Fisk, Marcin Dylla, Shin-Ichi Fukuda, Stefano Grondona, Letizia Guerra, Sharon Isbin e Elena Papandreou (ora sua sposa).Il Chigiana International Festival & Summer Academy, intitolato quest’anno Sounding Times porta in scena a Siena e nei luoghi più suggestivi delle Terre senesi, dal 6 luglio al 31 agosto 2018, 62 concerti ed eventi musicali realizzati in esclusiva, con una particolare attenzione al rapporto tra suono e tempo in musica. Il festival include nella propria programmazione l'84° edizione della prestigiosa Accademia estiva di alto perfezionamento musicale chigiana. Le masterclass a porte aperte, formazioni inedite con i grandi solisti, l'ORT- Orchestra della Toscana, l’Orchestra Giovanile Italiana, il Quartetto Prometeo, il Chigiana Percussion Ensemble, il Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini”, l’Orchestra dei Conservatori della Toscana e un sound design lab per il live electronics affiancano i giovani talenti provenienti da tutto il mondo fanno della Chigiana oggi un’istituzione modello in cui formazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa unica.Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2018 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato. Un ringraziamento speciale va al Rotary Club Siena Est e al Rotary Club Siena, oltre che al Distretto Rotary 2071. Inoltre, per alcuni specifici progetti, si ringraziano l'Università degli Studi e l'Università per Stranieri di Siena, Siena Jazz, l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" di Siena, Inner Room Siena, i Comuni di Castellina in Chianti, Sovicille, Murlo e Colle Val d’Elsa, la Pro Loco di Casole d’Elsa, l’Associazione Culturale E20 Virtus di Poggibonsi, il Festival Quartetto d’Archi di Loro Ciuffenna, la Compagnia Corps Rompu, l’Associazione “Amolamiaterra”, l'Associazione Le Dimore del Quartetto.