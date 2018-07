Francigena Folk Festival 2018: musica folk e cultura sulla Via Francigena

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 luglio appuntamento con la quarta edizione del Francigena Folk Festival. Abbadia San Salvatore si prepara per una tre giorni all’insegna di musica folk, appuntamenti culturali, degustazioni, trekking e street food

Il 27, 28 e 29 luglio si rinnova ad Abbadia San Salvatore l’appuntamento con il Francigena Folk Festival, giunto alla quarta edizione. Promotrice dell’evento, diventato ormai protagonista dell’estate badenga, è l’associazione culturale Il Ciuco Ritto, che si occupa della sua organizzazione e promozione. Dalla preziosa collaborazione con l’amministrazione comunale di Abbadia San Salvatore deriva il patrocinio alla manifestazione per il quarto anno consecutivo. Il Francigena Folk Festival inserisce inoltre Abbadia San Salvatore ed il Monte Amiata all’interno dei percorsi storici della via Francigena: testimonianza tangibile è la partnership con AEVF, l’Associazione Europea Vie Francigene che quest’anno inserisce il festival badengo all’interno degli eventi ufficiali dell’VIII EU Festival 2018 Vie Francigene.Location della manifestazione sarà Piazza Santa Croce, situata nel cuore del centro storico medievale di Abbadia San Salvatore. Protagonista indiscussa del Francigena Folk Festival è la musica folk, portatrice della tradizione popolare. Questo genere musicale, che trae ispirazione della saggezza popolare e dalle storie della gente comune, è il veicolo che unisce le culture, oggi come ieri. Le vicende che i moderni cantastorie riproporranno sul palco del Francigena Folk Festival assomigliano a quelle storie di viaggio che i pellegrini condividevano lungo la Via Francigena. Il Festival, sposando a pieno l’idea di incontro e scambio sull’antica via pellegrina, propone una selezione di musicisti provenienti da diverse aree geografiche del folk italiano.Venerdì 27 luglio alle ore 21.30 aprirà la manifestazione l’Orchestra Matterella, band eclettica ed originale che coinvolgerà gli spettatori con ritmi latini che richiamano la pizzica ed il gipsy jazz. Sabato 28 luglio alle ore 22.00 sarà la volta del concerto-evento degli Uncle Bard & The Dirty Bastards, con il loro sound inconfondibile che unisce rock e musica tradizionale irlandese. Con una carriera alle spalle lunga ben 11 anni, che li ha eletti i portabandiera del Celtic Punk italiano, gli Uncle Bard & The Dirty Bastards sono pronti a riversare sul palco la loro carica adrenalinica, che saprà infiammare la piazza. Domenica 30 luglio alle ore 22.00 spazio ai Brigan, talentuosa band etno-folk che ripercorrerà sul palco le storie e le musiche dei pellegrini sul cammino di Santiago, mescolando ritmica celtica e tradizione musicale del sud Italia.Nel programma del Francigena Folk Festival 2018 non solo musica, ma anche appuntamenti culturali, degustazioni e trekking guidati alla scoperta della Via Francigena e del borgo medievale di Abbadia San Salvatore. Grazie alla collaborazione con l’associazione Compagnia di San Marco e all’interno della prima edizione di Abbazia Festival, sabato 28 luglio alle ore 9.00 si svolgerà il trekking guidato lungo la Via Francigena, dalla Posta di Ricorsi fino all’Abbazia del San Salvatore. Sempre sabato, alle ore 14.30 sarà la volta di scoprire il centro storico di Abbadia San Salvatore, attraverso la gara di orienteering, organizzata in collaborazione con Idrott Klubb Prato. Alle ore 17.00 presso l’Abbazia del San Salvatore si celebrerà poi la firma del gemellaggio tra i musei di Jarrow e Abbadia San Salvatore. Infine, alle ore 18.30 presso la Taberna del Ciuco Ritto si svolgerà la degustazione guidata di birra artigianale.Domenica 29 luglio sarà un’altra giornata molto densa dal punto di vista culturale, con due trekking urbani alla scoperta del centro storico di Abbadia San Salvatore, uno alle 15.30 e l’altro alle 19.00, con visita guidata in lingua italiana ed inglese. Alle ore 17.30 prenderà il via un viaggio appassionante nella cultura erboristica amiatina in compagnia del professor Augusto De Bellis e di Antonio Pacini, che ricostruiranno lo straordinario patrimonio botanico del Monte Amiata, dai monaci benedettini ai giorni nostri. A seguire aperitivo con i macerati di erbe locali, preparati secondo le sapienti ricette di Aurelio Visconti.Durante la tre giorni sarà presente in Piazza Santa Croce lo stand street food, dove sarà possibile gustare una selezione di ottimi folk burgers 100% toscani.Info e prenotazioniAssociazione culturale Ciuco RittoVia Custoza 9, 53021 Abbadia San Salvatore (SI)ciucoritto@gmail.comTel e Whats App 0577-777592Seguici su Facebook: @FFFLetsFolkSeguici su Instagram: francigenafolkfestivalLo staff del Francigena Folk Festival vi aspetta per celebrare la musica e la cultura folk sulla Via Francigena! Per tutte le informazioni e per visualizzare il programma completo: