Chigiana International Festival & Summer Academy 2018: conferenza di Salvatore Sciarrino e concerto allievi della classe di flauto tenuta da Patrick Gallois

Si conclude oggi, giovedì 19 luglio, alle 18.30 nella Sala del Pellegrinaio del complesso museale di Santa Maria della Scala il ciclo di tre conferenze Keynote del compositore Salvatore Sciarrino incentrati sul rapporto tra Il Suono e il Tempo. I tre incontri -altrettante occasioni per avvicinare il pubblico all'universo chigiano - hanno condotto alla scoperta di aspetti inediti del processo della creazione musicale, attraverso la leggerezza del dialogo tra uno dei massimi compositori italiani viventi qual è Sciarrino, docente di composizione dei corsi di alto perfezionamento estivo dell'Accademia Chigiana e il semiologo Stefano Jacoviello, curatore dei Chigiana Lounge.Nel primo incontro (11 luglio), il compositore si è soffermato sulla relatività del tempo nell'opera d'arte, con un parallelo fra musica e pittura, traendo esempi dalla musica di Beethoven e Wagner, oltre che del proprio catalogo e, in ambito pittorico, facendo una riflessione sulla dimensione temporale nell'opera d'arte quale emerge dal rapporto tra tela, sfondo e getto pittorico nell'opera di Jackson Pollock.Nel secondo incontro (12 luglio), Sciarrino ha mostrato come la musica può trasformarsi in una navicella temporale in grado di viaggiare attraverso il tempo, esemplificando la tesi con i casi della sua "elaborazione per orchestra d'epoca" Mozart a 9 anni e con le sue trascrizioni delle Sonate di Scarlatti, che definisce "storie d'altre storie", passate.Nell'incontro in programma domani, si parlerà ancora di rapporti fra musica e geometria, del recente lavoro di Sciarrino che evoca la "presenza" del compositore seicentesco Alessandro Stradella, dell'attesa, della fine, e della nostalgia.Alle 21, 15 nello storico Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini, il cartellone del Chigiana International Festival ospita una nuova performance della serie Chigiana Factor, accogliendo i giovani flautisti allievi della classe di Patrick Gallois accompagnati al pianoforte da Luigi Pecchia.Flautista francese, già primo flauto dell’Orchestra Nazionale di Francia, ha iniziato dal 1984 la carriera solistica incidendo in esclusiva per la Deutsche Grammophon per più di dieci anni. Dal 2002 è direttore musicale ed artistico della Sinfonia Finlandia, famosa per le sue interpretazioni delle Sinfonie di Haydn. Da dieci anni registra in esclusiva per Naxos sia come direttore che come flautista e da quest’anno ha iniziato a registrare tutti i balletti di Massenet con l’Orchestra di Barcellona e tutte le ouvertures di Auber con l’opera di Malmö.È docente presso l’Accademia Chigiana dal 1999.Il Chigiana International Festival & Summer Academy, intitolato quest’anno Sounding Times porta in scena a Siena e nei luoghi più suggestivi delle Terre senesi, dal 6 luglio al 31 agosto 2018, 62 concerti ed eventi musicali realizzati in esclusiva, con una particolare attenzione al rapporto tra suono e tempo in musica. Il festival include nella propria programmazione l'84° edizione della prestigiosa Accademia estiva di alto perfezionamento musicale chigiana. Le masterclass a porte aperte, formazioni inedite con i grandi solisti, l'ORT- Orchestra della Toscana, l’Orchestra Giovanile Italiana, il Quartetto Prometeo, il Chigiana Percussion Ensemble, il Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini”, l’Orchestra dei Conservatori della Toscana e un sound design lab per il live electronics affiancano i giovani talenti provenienti da tutto il mondo fanno della Chigiana oggi un’istituzione modello in cui formazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa unica.Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2018 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato. Un ringraziamento speciale va al Rotary Club Siena Est e al Rotary Club Siena, oltre che al Distretto Rotary 2071. Inoltre, per alcuni specifici progetti, si ringraziano l'Università degli Studi e l'Università per Stranieri di Siena, Siena Jazz, l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" di Siena, Inner Room Siena, i Comuni di Castellina in Chianti, Sovicille, Murlo e Colle Val d’Elsa, la Pro Loco di Casole d’Elsa, l’Associazione Culturale E20 Virtus di Poggibonsi, il Festival Quartetto d’Archi di Loro Ciuffenna, la Compagnia Corps Rompu, l’Associazione “Amolamiaterra”, l'Associazione Le Dimore del Quartetto.