Il teatro musicale di strada in prima assoluta al 43° Cantiere di Montepulciano

In piazza le macchine ispirate a ''Guernica'' di Pablo Picasso

Il teatro di strada invade Montepulciano sabato 21 luglio per la prima assoluta de “Il gran mondo del teatro”, ispirato al capolavoro di Pedro Calderón de la Barca, a cura della compagnia Theatre en Vol in coproduzione con il 43° Cantiere Internazionale d'Arte. La giornata si apre alle 18.00 all'Auditorium Giovanni Falcone (via di Voltaia nel Corso, 57) con “Bach+”, ciclo cameristico per valorizzare i nuovi talenti del pianoforte che vedrà la celebre Mariangela Vacatello nelle vesti di tutor degli allievi dell'Istituto di Musica Henze, del Liceo Musicale di Arezzo, del Conservatorio di Firenze e del Conservatorio di Terni. Alle 21.30 in Piazza Cinughi a Montefollonico la cantastorie Antonella Simonetti propone una nuova versione di “Vita, morte e miracoli” e alle 22.00 al Castello di Sarteano (via del Forte, 46) torna “Nelle scarpe di Giufà”, spettacolo di teatro musicale sul tema delle migrazioni, tra storie popolari e nuove prospettive legate all'attualità.Alle 21.30 Piazzale Pasquino, a Montepulciano, sarà letteralmente invaso dalle macchine teatrali ispirate alla “Guernica” di Picasso e dalle interferenze creative di Theatre en Vol. Una pièce teatrale a cielo aperto, tra recitazione, musica e danza che si muoverà nei giorni successivi tra le strade e le piazze di quattro diversi centri della Valdichiana, coinvolgendo anche attori e danzatori locali. “Il gran mondo del teatro” rilegge, riscrive e reinterpreta “Il gran teatro del mondo”, opera auto sacramental di Pedro Calderòn de la Barca: da un’idea di Maria Paola Cordella che ne ha curato regia e drammaturgia, nasce quindi una performance corredata dalle musiche originali di Dominga Giannone.Alle 18.00 all'Auditorium Giovanni Falcone (via di Voltaia nel Corso, 57) è in programma il secondo appuntamento con “Bach+” con una didatta d'eccezione: sarà infatti Mariangela Vacatello a guidare gli allievi dell'Istituto di Musica Henze, del Liceo Musicale di Arezzo, del Conservatorio di Firenze e del Conservatorio di Terni. “Ho trovato generosa e molto interessante l'idea del Cantiere che dà la possibilità a giovani musicisti di poter godere di una collaborazione che permette loro di toccare con mano ciò per cui lavorano, ciò che va oltre lo spartito – dichiara Vacatello a proposito di “Bach+” –. I ragazzi avranno l'occasione non solo di essere solisti ma di poter condividere il palcoscenico coi loro pari, confrontare le idee e lavorare insieme; allo stesso tempo avranno un tutor durante le prove che li osserva lasciando spazio alle loro caratteristiche personali”.Ad accompagnare l'excursus sonoro dedicato al celebre compositore tedesco anche l'insegnante Cristina Capano e la Chamber Strings del Royal Northern College Music di Manchester. Il programma prevede “Concerto in do minore per due pianoforti e orchestra” e “Concerto in do minore per tre pianoforti e orchestra” di Johann Sebastian Bach “Concerto in mi minore per fagotto e orchestra d'archi” di Antonio Vivaldi con Edoardo Casali al fagotto e “Interludio per oboe e orchestra d'archi” di Gerald Finzi con Joshua Hall all'oboe.Alle 21.30 i musicisti locali del Torrita Brass Ensemble si esibiranno a Montefollonico per “Vita, morte e miracoli”, con Antonella Simonetti, tra tradizione popolare, letteratura contemporanea e le musiche di Milton Dieterich, Carl Maria von Weber, Frank D. Cofield, Ellmenreich/Irons e Jean Francois Michel.La giornata si chiuderà al Castello di Sarteano con “Nelle scarpe di Giufà”, spettacolo di teatro musicale che tratta il delicato argomento delle migrazioni tra racconti della tradizione e nuovi punti di vista legati all'attualità, scritto e diretto da Laura Fatini con le musiche di Sara Ross, eseguite dal vivo dell’Ensemble Giufà.Per ulteriori informazioni: www.fondazionecantiere.it