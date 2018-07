Christian McBride's New Jawn chiude l’edizione 2018 di Jazz & Wine in Montalcino

Domenica 22 luglio l'ultimo appuntamento con uno dei più straordinari musicisti internazionali, vincitore di ben 5 Grammy Awards, chiude la ventunesima edizione della fortunata rassegna che unisce il grande jazz al vino di qualità

E’ affidata a uno dei più straordinari artisti internazionali la chiusura della ventunesima edizione di Jazz & Wine in Montalcino, il festival che unisce la grande musica jazz e il vino di qualità e che nasce dalla collaborazione tra l’azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma e il Comune di Montalcino.Domani, domenica 22 luglio, alla Fortezza di Montalcino (inizio ore 21.45) arriva Christian McBride's New Jawn. Vincitore di ben cinque Grammy Awards, McBride (classe 1972) è uno dei musicisti più autorevoli e rispettati del mondo musicale contemporaneo. Ha partecipato alla registrazione di più di 300 dischi di ogni genere e il suo contrabbasso è il pilastro su cui hanno poggiato gli equilibri di innumerevoli band.Vero virtuoso, McBride è in grado di padroneggiare tanto il contrabbasso che il basso elettrico, una abilità che gli permette digressioni entusiasmanti e ben supportate dalla sua band, composta anche qui da una formazione di all stars cioè Josh Evans (trumpet), Marcus Strickland (saxophone) e Nasheet Waits (drums).Tutti gli spettacoli di Jazz & Wine in Montalcino avranno inizio alle ore 21.45.Informazioni, prenotazioni e bigliettiProloco Montalcino, 0577 849331 / 348 8855416 - info@prolocomontalcino.comInformazioniBanfi 0577 840111 - marketing@banfi.it (anche prenotazioni per i concerti di Castello Banfi)Informazioni e prenotazioniDirezione artisticaPaolo Rubei