A Monteriggioni Giovanni Allevi e il suo Equilibrium Tour

Giovanni Allevi apre il suo Equilibrium Tour Summer 2018 nel Castello di Monteriggioni. L'appuntamento è in programma giovedì 26 luglio, alle ore 21.30, in Piazza Roma, e vedrà protagonista il pianista e compositore marchigiano accompagnato da tredici Archi dell'Orchestra Sinfonica Italiana. La serata aprirà la rassegna di musica e danza sotto le stelle promossa da Comune di Monteriggioni e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, che continuerà mercoledì 1 agosto con Rocco Papaleo e martedì 7 agosto con La Traviata.L'Equilibrium Tour Summer 2018 riporta Giovanni Allevi sui palchi di tutta Italia dopo il successo della sua tournée in Cina e Giappone con una performance, produzione BIZART Artist Management, che prende il nome dall’ultimo progetto discografico di Allevi, “Equilibrium”, in uscita il prossimo 20 ottobre. Il tour vede protagonista Allevi in un equilibrio perfetto tra i suoi diversi ruoli di compositore, pianista e direttore d’orchestra, accompagnati dal carisma e dalla leggerezza che lo contraddistinguono, e da una scaletta che unirà le atmosfere seducenti delle nuove composizioni con i brani più celebri della sua carriera ventennale.Mercoledì 1 agosto, ancora alle ore 21.30, il Castello di Monteriggioni ospiterà Rocco Papaleo e la sua band Rocco Papaleo Live, composta da Arturo Valiante, al pianoforte; Guerino Rondolone, al contrabbasso; Davide Savarese, alla batteria e percussioni, e Giorgio Tebaldi al trombone. Martedì 7 agosto, ancora alle ore 21.30, sarà la volta de La Traviata, con coreografia, regia, scene, luci e costumi di Monica Casadei per la produzione compagnia Artemis Danza/Monica Casadei.Informazioni. I biglietti sono disponibili fino a domani, martedì 24 luglio in prevendita su BoxOffice Toscana. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i siti www.monteriggioniturismo.it www.toscanaspettacolo.it oppure contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni, al numero 0577-304834 e all’indirizzo e-mail info@monteriggioniturismo.it. I biglietti possono essere acquistati anche la sera degli spettacoli presso la biglietteria, che apre un’ora prima degli appuntamenti. Sono previste riduzioni per under 16 e over 65.