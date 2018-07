Papaleo, Reggiani, Bennato, Motus Danza: tutti gli appuntamenti del XVI Festival Orizzonti #Senso

Musica in tutte le sue forme, teatro per tutti e una visione triennale

Mancano pochi giorni all’apertura del Festival Orizzonti 2018, l’appuntamento estivo con la cultura che si svolgerà quest’anno dal 5 al 12 agosto nelle cornici più suggestive che la città di Chiusi sa offrire.#SENSO è il tema di questa XVI edizione, un’edizione particolare, variegata, molto attesa, che si caratterizza principalmente per due ragioni. La prima è la presenza di tanta musica. “C’è il suono delle note e quello del canto” ci spiega Roberto Carloncelli, Direttore Artistico del Festival “c’è la musica su cui si danza, quella su cui si sviluppano delle storie, quella che accompagna delle letture…”.E il colorato programma di Orizzonti si apre proprio domenica 5 agosto con il suono potente e il balletto d’azione (come l’ha definito la coreografa Monica Casadei) della compagnia Artemis Danza: un’interpretazione imperdibile del Barbiere di Siviglia, in prima regionale, nella fantastica location di Piazza del Duomo. Sempre una prima, ma stavolta nazionale, accenderà la serata del 9 agosto con Etymos dei Motus Danza il cui linguaggio gestuale d’impatto ha emozionato i teatri di tutto il mondo. Musica anche lunedì 6 con la coinvolgente chitarra di Eugenio Bennato e nella serata di chiusura del 12 agosto, in cui Rocco Papaleo e i suoi allegri compagni ci condurranno in un viaggio straordinario fatto di pensieri sparsi, note poetiche e racconti surreali: un riuscitissimo esperimento di teatro-canzone. Per gli amanti dei musical ma non solo, Le Disincantate e le loro principesse moderne, vanno in scena mercoledì 8 agosto, in un turbinio di battute, salti e note di piano. 3 date disponibili, infine, per non lasciarsi sfuggire i magici vocalizzi delle Sinfonie Etrusche.Il secondo aspetto caratterizzante di questa XVI edizione è poi, sicuramente, la visione triennale che sottende al progetto, ovvero il desiderio di intraprendere oggi un percorso per esplorare proprio il significato della parola #SENSO, in tutte le sue accezioni.E il senso di appartenenza (ad una comunità, ad una matrice culturale e intellettuale, ad un luogo e un tempo) è ciò che indagheremo e riscopriremo grazie alle arti performative in questi densi giorni di Festival. Completano il programma infatti due appuntamenti comici e seri, leggeri e impegnati, di due artiste che - ridendo - riescono sempre a suggerirci celati spunti di riflessione su problematiche attuali e sul mondo che ci circonda, perché a volte occorre sfoderare l’arma dell’ironia per capire cose che di ironico hanno ben poco. Sono gli show di Laura Catrani con “Deeply” (martedì 7 agosto) e Francesca Reggiani con “D.O.C. Donne d’Origine Controllata” (sabato 11 agosto).“La mia direzione artistica è stata più volte associata all’aggettivo “popolare”, non so quale sia la vera intenzione di questo, ma per me è sicuramente un onore essere considerato un artista popolare!” conclude Carloncelli “Anche questo è uno di quegli aspetti della contemporaneità che sembra aver cambiato il suo significato in qualcosa di svalutante, piuttosto che di valorizzante. In questo Festival, quindi, vedremo in scena varie forme di espressione volte a rappresentare ognuna un tassello del complesso campo dei significati, sempre con l’occhio centrato sull’essere umano ed il suo valore.”E allora via alla XVI edizione del Festival Orizzonti #SENSO! Buon ascolto a tutti, buona visione, buona esplorazione…Domenica 05 agostoH 18 Filarmonica della Città di Chiusi – Concerto di Apertura MusicaH 21 45 Artemis Danza – Il Barbiere di Siviglia [P.zza Duomo] DanzaLunedì 06 agosto - H 21 45 Eugenio Bennato in concerto [P.zza Duomo] MusicaMartedì 07 agostoH 19 Sinfonie Etrusche, Corale J. Arcadelt, con Gianni Poliziani e Ingrid Monacelli – Il Rinascimento dei Sensi [Tensostruttura S. Francesco] Teatro canzoneH 21 45 – Deeply [P.zza Duomo] Teatro canzoneMercoledì 08 agosto - H 21 45 I Performer – Disincantate [P.zza Duomo] MusicalGiovedì 09 agostoH 19 Sinfonie Etrusche, SetteOttavi, con Gianni Poliziani e Ingrid Monacelli – Il senso delle piccole cose [Tensostruttura S. Francesco] Teatro canzoneH 21 45 Motus Danza – Etymos [P.zza Duomo] DanzaVenerdì 10 agosto - DAY OFFSabato 11 agostoH 18 Laboratorio Teatrale – Il Paesino di Sant’Ilario [Teatro P. Mascagni] ProsaH 21 45 Francesca Reggiani – D.O.C. – Donne d’Origine Controllata [P.zza Duomo] Teatro comicoDomenica 12 agostoH 11 30 Sinfonie Etrusche. Francesco Landucci – Concerto [davanti Museo Nazionale] MusicaH 21 45 Rocco Papaleo – Live [P.zza Duomo] Teatro canzoneBiglietti in vendita da lunedì 16 luglio presso gli uffici della Fondazione e tramite il circuito online di Ciaotickets.INFO FESTIVAL: www.orizzontifestival.it - +39 0578 226273 – 20473 - info@fondazioneorizzonti.it