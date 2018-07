Alla Festa della musica ci Chianciano Terme sbarcano i Dunk

Giovedì 26 luglio al Parco Fucoli imperdibile appuntamento con artisti indipendenti italiani

Alla Festa della Musica di Chianciano Terme al Parco Fucoli, giovedì 26 luglio, arriva la prima “superband” (apertura area ristoro ore 19:30, inizio concerti ore 22:00 – ingresso libero). Sono i Dunk, il gruppo nato in modo spontaneo a seguito della scintilla scoccata tra i fratelli Ettore e Marco Giuradei e Luca Ferrari (voce e chitarra dei Verdena), a cui si è unito in un secondo momento Carmelo Pipitone (voce e chitarra dei Marta sui Tubi). Un esperimento ambizioso in continua evoluzione. La band ha iniziato il suo tour lo scorso febbraio alla Latteria Molloy di Brescia, stessa location in cui avevano esordito ufficialmente nell’aprile del 2017 in seguito alla pubblicazione dell’omonimo album registrato per l’etichetta Woodworm Music. L’album racchiude l'entusiasmo dei mesi passati insieme. Un disco diretto che rispecchia lo spirito anarchico della band composto da undici canzoni che si alternano come in un crocevia tra il punk e l’hard rock con molti riferimenti alla letteratura italiana.In apertura i Monkey OneCanObey, un duo con le idee chiare ed un nome ispirato al celebre personaggio di Star Wars. Musicisti poco più che dicianovenni, suonano un blues sporco e psichedelico ispirato a quello dei Black Keys, ma a differenza della celebre band statunitense, non usano la batteria. Le pulsazioni sono tutte frutto della beat box di Phil (uno dei due componenti) accompagnato dalla voce (nonché chitarra) di Sav. Dopo la partecipazione all’Holydays Festival e al Supersonic Music Club di Foligno, dove hanno confermato il loro grande successo di pubblico, durante l’estate scorsa sono stati protagonisti di un mini tour che li ha portati a suonare su alcuni dei palchi più importanti della Regione Umbria come il Riverock Festival di Assisi, l’Umbria Che Spacca, l’Antifestival ed ancora il Rock for Life di Chiusi ed il Chroma festival. In chiusura, dopo i due concerti, l'aftershow di Maja Cox, affermata dj belga dal coinvolgente stile deep house.Il programma completo della festa:Mercoledì 25 luglio: Daddo, TwoLo, Jess’s Games e LeletronikaGiovedì 26 luglio: Dunk e Monkey OneCanObey. Aftershow con Maja Cox;Venerdì 27 luglio: Forelock & Arawak e Dub Inc. Aftershow con John TypeSabato 28 luglio: Nitro, Dani Faiv, Red Lines. Aftershow con DamianitoDomenica 29 luglio: Bangcock e Disperato Circo MusicaleImmancabile come ogni anno il ristorante a km zero con piatti a base di cacciagione e gli spazi creativi realizzati con materiali riciclati, in linea con le prerogative del festival (apertura area ristoro ore 19:30).