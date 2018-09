House of Talent: gli influencer più famosi d’Italia ospiti alla Galleria PortaSiena

Sono gli influencer più richiesti del momento: Michelle Cavallaro, Roberto Magro, Noa Planas, Giuseppe Barbuto e Maddalena Sarti incontreranno i fans per foto e autografi dalle 17 di domenica 7 ottobre 2018 alla Galleria PortaSiena a Siena.Michelle Cavallaro, Noa Planas, Maddalena Sarti e Roberto Magro sono stati tra i ragazzi che hanno avuto più successo come protagonisti de “Il Collegio 2”, reality show in onda in prima serata su Rai 2, in cui ragazzi dai 13 ai 17 anni si sono ritrovati a studiare in un collegio in perfetto stile anni sessanta per quattro settimane, conseguendo così il diploma di licenza media dell’epoca. Michelle, giovane studentessa che vive a Pordenone, ha da subito colpito il cuore dei propri followers, diventando una star anche di “TikTok", applicazione musicale di moda tra i giovanissimi; Noa Planas e Maddalena Sarti amano ballare e cantare e durante lo show si esibiscono per mostrare il proprio talento. Roberto, originario di Monza, nonostante la giovane età, è estroverso, sorridente, sicuro di sé e con le idee ben chiare sul suo futuro; insieme a Giuseppe Barbuto ha creato il canale YouTube “Locos” con quasi oltre 75mila iscritti.I giovani, che su Instagram superano il milione di followers, saranno ospiti della Galleria PortaSiena, per il firmacopie del libro “Il sogno ha inizio”, un romanzo in cui vengono raccontate le vite e gli avvenimenti che dal reality li hanno portati ad essere vere e proprie star del web.I ragazzi, capitanati da Matteo Altieri, incontreranno i fans per fotografie, autografi e uno show divertente e coinvolgente.Da poco Galleria PortaSiena è anche su Instagram con l’apertura del profilo (www.instagram.com/galleria_portasiena) per rimanere aggiornati, oltre che su Facebook, sulle promozioni, le novità e i servizi offerti dalla galleria. Domenica 7 ottobre tutti i fan della pagina Facebook e i follower del profilo Instagram che non potranno giungere al Centro Commerciale per gustarsi l’evento live, potranno vivere le stesse emozioni grazie alle dirette sui canali social del Centro!Per maggiori informazioni: www.galleriaportasiena.com