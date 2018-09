L’Accademia Musicale Chigiana partecipa alla Notte dei ricercatori con due eventi speciali

“Bright” e “Micat in Vertice” sono due motti che parlano di luce e dicono quasi la stessa cosa. Per questo appare naturale per la Chigiana partecipare attivamente alla Notte dei Ricercatori e mostrare un piccolo saggio delle sue attività di ricerca e divulgazione della cultura musicale in collaborazione con l’Università di Siena. In programma due eventi speciali sul tema “Patrimonio culturale, musica e democrazia.Giovedì 27 alle 18:00, per “Aspettando Bright”, una affascinante anteprima dell’ormai noto ciclo Tradire porterà nel Salone di Palazzo Chigi Saracini Giovannangelo De Gennaro, stretto collaboratore di Vinicio Capossela, ma soprattutto profondo conoscitore della musica medioevale ispirata ai pellegrinaggi. La sua voce accompagnata dalla viella e dai flauti, con il supporto digitale delle immagini, riporterà al presente la memoria musicale della Francigena e di altri cammini che per secoli hanno disegnato la mappa dell’Europa e del Mediterraneo sulle orme di viandanti aperti all’incontro con l’altro.Venerdì 28 alle 18:00, invece, uno speciale Chigiana Lounge ospiterà Jan Gaggetta, ricercatore svizzero interessato alla canzone popolare italiana, che discuterà con Stefano Jacoviello de “La politica delle canzonette”, in un excursus dal Fascismo ad oggi, passando per le epoche della ricostruzione e della contestazione. Nilla Pizzi e gli Skiantos, la satira futurista, gli inni “pop” della Seconda Repubblica e le più subdole melodie virali saranno al centro di una conversazione dal solito stile simpatico e informale.La Chigiana offre anche visite guidate alle collezioni di Palazzo Chigi Saracini, su prenotazione (visite@chigiana.it, 0577220927).Tutti gli eventi di Bright@Chigiana sono ad ingresso gratuito. Per info: www.chigiana.it