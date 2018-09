valdelsateatri: da sabato 29 settembre a lunedì 8 ottobre i rinnovi degli abbonamenti per la stagione 2018/2019

Al via la campagna abbonamenti nei teatri della Valdelsa

Si apre sabato 29 settembre la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2018/2019 dei teatri della Valdelsa, il Politeama di Poggibonsi, il Popolo di Colle di Val d’Elsa e il Boccaccio di Certaldo. Un cartellone ricco, con oltre trenta spettacoli tra prosa, musica e “fuoriabbonamento”.Le formule di abbonamento sono nove e offrono vantaggi a chi sottoscrive abbonamenti plurimi o integrati. Sono previsti un unico turno al Teatro del Popolo (8 spettacoli), al Teatro Politeama (7 spettacoli) e al Teatro Boccaccio (5 spettacoli), la formula “ORO” che comprende il turno unico del Teatro Politeama ed il turno unico del Teatro del Popolo, la formula “Di Teatro in Teatro” che agevola gli abbonati che intendono sottoscrivere un ulteriore abbonamento o acquistare biglietti, l’abbonamento alla stagione concertistica del Politeama (5 concerti) e gli abbonamenti a “turno libero” di 5 o 7 spettacoli “Libero per 5” e “Libero x 7” con le formule “Libero x 5 giovani” e “Libero x 7 giovani” riservate agli under 35. Per tutte le formule di abbonamento “a turno libero” sarà obbligatorio scegliere almeno uno spettacolo in ognuna delle tre strutture del circuito.Le riconferme degli abbonamenti saranno possibili da sabato 29 settembre a lunedì 8 ottobre recandosi presso le casse di una delle tre strutture del circuito in orario 17- 19 e in orario cassa spettacoli cinema. Per il teatro del Popolo potranno riconfermare solo gli abbonati al turno A 2017/2018, mentre gli abbonati al turno B dovranno aspettare le variazioni di turno per accedere al turno unico.Le variazioni di turno – posto e le estensioni degli abbonamenti al turno “Oro” sono previste da martedì 9 a venerdì 12 ottobre in orario 17- 19 e in orario cassa spettacoli cinema presso tutte e tre le strutture teatrali.I nuovi abbonamenti saranno sottoscrivibili da sabato 13 ottobre a venerdì 19 ottobre nei seguenti giorni ed orari: sabato 13 ottobre dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 18, domenica 14 ottobre in orario cassa spettacoli cinema, dal 15 al 19 ottobre dalle 18 alle 19 e in orario cassa spettacoli cinema.Gli abbonamenti “a turno libero” partiranno lunedì 15 ottobre in orario 17- 19 e in orario cassa spettacoli cinema, potranno essere acquistati anche da martedì 16 a venerdì 19 ottobre dalle 18-19 e in orario cassa cinema.Grazie alla biglietteria integrata sarà possibile acquistare le varie formule di abbonamento presso le casse di ciascuna struttura del circuito.Speciali riduzioni e agevolazioni sono previste per i Soci Coop, soci ChiantiMutua, gli “under 35”, gli “over 65”, per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.A tutti gli abbonati al turno unico del Politeama e al turno Oro verrà consegnata la Politeama Card che consente di ottenere sconti nei negozi aderenti dell’Associazione Via Maestra e il biglietto ridotto al cinema dal lunedì al giovedì.La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, Elsauto Centrocar, ChiantiBanca e SienAmbiente.Informazioni. Per informazioni su date, costi, orari, vendita e prevendita, è possibile contattare i tre teatri: il Teatro del Popolo al numero 0577-921105, consultando il sito www.teatrodelpopolo.it oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo teatro.popolo@comune.collevaldelsa.it; il Teatro Politeama al numero 0577-983067, consultando il sito www.politeama.info oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo biglietteria@politeama.info, il Teatro Boccaccio allo 0571 664778, consultando il sito www.multisalaboccaccio.it o scrivendo a info@multisalaboccaccio.it. È possibile scaricare il libretto con tutti gli spettacoli anche dal sito www.valdelsacinema.it