Cacio & Pere, gli appuntamenti musicali della settimana

Settimana ricca di appuntamenti musicali al Cacio & Pere a Siena. Da mercoledì 3 fino a sabato 7 ottobre ogni sera un nuovo appuntamento.Il programmaMercoledì 3 Ottobre | 10PML' Odio è una band che parla di tutt'altro argomento.Chitarra, violino, basso e batteria, l'Odio racconta delle storie in modo sincero e senza filtri.Marco Rossi Paccani - Odio la chitarra e la voceFrancesco Sbardellati - Odio la batteriaGabriele D’Italia - Odio il bassoElisabetta Delprato - Odio il violinoGiovedì 4 Ottobre | 10PMGabriele Mori: piano e voceGuido Masi: chitarra e voceNiacola Cellai: trombaPiero Spitilli: contrabbassoAndrea Brogi: batteriaVenerdì 5 ottobre | 10PMMichele Borgogni (armonica voce)Carlo Solimani (chitarra voce)Gianmarco Celati (basso)Alessandro Chiavoni (batteria)L’armonicista senese Michele Borgogni, costretto dal chitarrista e cantante Carlo Solimani, si decide a fondare una Blues Band. Dopo anni che in città non se ne sentiva più parlare (e suonare) il blues potrebbe tornare.Ma i tempi saranno maturi? Evidentemente sì, visto l’entusiastica adesione del batterista Alessandro Chiavoni (insegnante alla Rock Factory) e del talentuoso polistrumentista Gianmarco Celati (studente alla Siena Jazz University).Reclutati in stato di semi incoscienza fuori dal Cacio e Pere, i due professionisti mettono i due cialtroni, in poche (ma dure) prove, in condizione di iniziare una serie di concerti proprio dal palco del Cacio e Pere.E così il cerchio si chiude lì dove tutto è cominciato!Sabato 6 Ottobre | 10PMI DINOSAURI live | Beatles Vs Rolling StonesTornano I Dinosauri a Cacio&Pere con il loro Blues & Rock’n Roll nella epica sfida tra i Beatles e i Rolling StonesPaolo "Muppets" Marucelli: Chitarra voceFederico "Ghigo" Ermini: Batteria voceFabio "Ike" Anichini: Tastiere voceYuri Maccianti: BassoAd arricchire la favolosa formazione ci penserà il sound potente e graffiante del sax tenore e baritono di Giacomo Franchi!Continua inoltre la mostra "Parole e colori” di Iman Kmiza“Parole e colori. Un firmamento di emozioni” di Iman Kmiza."I quadri sono la rappresentazione dei miei stati d’animo e delle mie emozioni da un anno a questa parte, in cui sono cambiati molti aspetti della mia vita.La mostra è autobiografica: i volti femminili spesso sono risultato dell’immagine che ho di me in un determinato periodo . Scrivere e dipingere mi ha aiutato a interpretare le mie emozioni e analizzarmi meglio in momenti in cui ho avuto molte difficoltà .Spesso mi dicono che sono sempre con la testa fra le nuvole e che pare quasi me ne stia su un mondo tutto mio, ecco quando dipingo cerco un po' di rappresentarlo il mio mondo."Aperti dal martedì alla domenica. Buffet aperitivo dalle 19. Musica live dalle 22.INGRESSO LIBERO