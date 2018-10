Domenica la Festa di rientro: comincia ufficialmente l’anno associativo alla Corte dei Miracoli

A partire dalle ore 16 sarà possibile sperimentare i diversi corsi e assistere a spettacoli e performance di danza

Si svolgerà domenica 7 ottobre la tradizionale Festa di rientro che sancisce, ufficialmente, l'inizio del nuovo anno associativo della Corte dei Miracoli.A partire dalle 16:00 e fino alle ore 20:00 si potrà assistere ad una sorta di flash mob collettivo, in cui i vari docenti mostreranno, in maniera plastica, la diversità e la ricchezza dell’offerta formativa di quest’anno. Sarete letteralmente “investiti” da un flusso ininterrotto di suoni, colori, movimento, con tre ore ininterrotte di spettacoli e performance di danza nella meravigliosa Sala Nera (quella dei concerti!) della Palazzina Livi. Inoltre, nelle diverse sale di lavoro (Ippocastano, Alloro, Gialla e Natana), ogni docente sarà a disposizione per circa mezz’ora (secondo il programma che potete consultare qui sotto) per parlare e dare tutte le informazioni agli utenti interessati o fare mini prove dei corsi. Tutto, naturalmente, ad ingresso libero!Dalle 20 in poi, possibilità di mangiare con una gustosa cena a buffet e djset di sottofondo!Vi ricordiamo che potete consultare sul nostro sito web ( www.lacortedeimiracoli.org ) tutti gli orari e le informazioni sui corsi che si svolgeranno alla Corte dei Miracoli quest’anno e che è sempre possibile effettuare una prima lezione di prova e gratuita, in qualsiasi momento, per “sperimentare” e provare le diverse attività.Per ulteriori informazioni non esitate a contattare i docenti di cui troverete i riferimenti telefonici e di posta elettronica sulle diverse pagine del sito.