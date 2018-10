Al via i nuovi abbonamenti per la stagione congiunta dei teatri della Valdelsa

Da sabato 13 ottobre in vendita i nuovi abbonamenti e da lunedì 15 saranno acquistabili gli abbonamenti a turno libero

Inizia la vendita dei nuovi abbonamenti per la nuova stagione 2018/2019 dei teatri della Valdelsa, il Politeama di Poggibonsi, il Popolo di Colle di Val d’Elsa e il Boccaccio di Certaldo. Da sabato 13 ottobre saranno acquistabili i nuovi abbonamenti ai turni unici, “Oro” e alla concertistica per la stagione congiunta, da lunedì 15 saranno disponibili anche le formule dell’abbonamento a turno libero, “libero x 5” e “libero x7”.Ricchissimo il cartellone, con oltre trenta appuntamenti tra spettacoli in abbonamento, concerti e fuori abbonamento. In cartellone grandi nomi tra cui Maria Amelia Monti, Ambra Angiolini, Alessandro Benvenuti, Stefano Fresi, Daniele Pecci, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Massimo Ranieri, Lello Arena, Veronica Pivetti, Dario Ballantini. Ad aprire la stagione, il 30 ottobre al Politeama, sarà la commedia “Non mi hai più detto ti amo”, con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia.Nove le formule in abbonamento: il turno unico al Teatro del Popolo (8 spettacoli), al Teatro Politeama (7 spettacoli) e al Teatro Boccaccio (5 spettacoli), la formula “ORO” che comprende il turno unico del Teatro Politeama ed il turno unico del Teatro del Popolo, l’abbonamento alla stagione concertistica del Politeama (5 concerti) e gli abbonamenti a “turno libero” di 5 o 7 spettacoli “Libero per 5” e “Libero x 7” con le formule “Libero x 5 giovani” e “Libero x 7 giovani” riservate agli under 35. Tutte le formule a turno libero prevedono che venga scelto almeno uno spettacolo in ciascuno dei tre teatri del circuito.I nuovi abbonamenti saranno in vendita da sabato 13 ottobre a venerdì 19, sabato 13 ottobre dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 18, domenica 14 ottobre in orario cassa spettacoli cinema, dal 15 al 19 ottobre dalle 18 alle 19 e in orario cassa spettacoli cinema.Gli abbonamenti a turno libero saranno disponibili da lunedì 15 ottobre in orario 17- 19 e in orario cassa spettacoli cinema, potranno essere acquistati anche da martedì 16 a venerdì 19 ottobre dalle 18-19 e in orario cassa cinema. Con gli abbonamenti a turno libero ognuno potrà comporre un abbonamento personalizzato, scegliendo sette o cinque tra gli spettacoli in cartellone e selezionando almeno uno spettacolo al Boccaccio, uno al Politeama, uno al Popolo.Riduzioni e agevolazioni sono previste per i Soci Coop, soci ChiantiMutua, gli “under 35”, gli “over 65”, per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Speciale riduzione anche per gli abbonati che intendono sottoscrivere un ulteriore abbonamento con la formula “Di Teatro in Teatro”.Tutti gli abbonati al turno unico del Politeama e al turno Oro riceveranno la Politeama Card, una carta che permette di ottenere sconti nei negozi aderenti dell’Associazione Via Maestra e il biglietto ridotto al cinema dal lunedì al giovedì.La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, Elsauto Centrocar, ChiantiBanca e SienAmbiente.Informazioni. Per informazioni su date, costi, orari, vendita e prevendita, è possibile contattare i tre teatri: il Teatro del Popolo al numero 0577.921105, consultando il sito www.teatrodelpopolo.it oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo teatro.popolo@comune.collevaldelsa.it; il Teatro Politeama al numero 0577.983067, consultando il sito www.politeama.info oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo biglietteria@politeama.info., il Teatro Boccaccio allo 0571.664778, consultando il sito www.multisalaboccaccio.it o scrivendo a info@multisalaboccaccio.it. È possibile scaricare il libretto con tutti gli spettacoli anche dal sito www.valdelsacinema.it