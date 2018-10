La Battaglia, L'Eros, L'Amore, La Follia: ''Le Furie di Orlando'' al Teatro dei Rinnovati di Siena

In anteprima nazionale Le Furie di Orlando, la nuova produzione della Compagnia Francesca Selva, liberamente ispirata a “L’Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto

La Battaglia, L'Eros, L'Amore, La Follia. Gli aspetti più inquieti e fragili dei rapporti umani sono i vero protagonisti de “Le Furie di Orlando”, la nuova produzione della Compagnia Francesca Selva, liberamente ispirata a “L’Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto.Uno spettacolo corale di grande impatto emotivo che vedremo in anteprima nazionale sabato 27 ottobre alle 21.00 al Teatro dei Rinnovati di Siena.In uno spazio sospeso tra passato e futuro, va in scena la folle gelosia, l’inganno della mente, la forza dell’amore e dell’amicizia, una battaglia (forse riconducibile alla Prima Guerra Mondiale?). Teatro all’intreccio di vite e personaggi, un luogo dove tutti - soldati, amici e nemici - trovano rifugio per allontanarsi dalle brutture della guerra: il postribolo è il bordello dove riposte le armi, quello che conta è abbandonarsi al piacere.“Non si può parlare di vita, se non si parla anche della sua fine. Non si conosce la verità fino a che non riconosciamo la falsità. Solo nella crisi si mette a fuoco la verità dell’essere umano, nella sua complessità, nella sua debolezza ma anche nella sua forza inaspettata” ha dichiarato Marcello Valassina regista dello spettacolo che con le sue ambientazioni orientalistiche ispirate agli anni '20, le sonorità riprese dai canti dei madrigalisti del '500 e rivisitate dalla contemporaneità elettroacustica del compositore Giulio Aldinucci, è pronto a stupire. Un affresco originale nato dalle coreografie di Francesca Selva e interpretato dai danzatori Silvia Bastianelli, Lorenzo di Rocco, Gianluca Formica, Luciano Nuzzolese, Nazaret Perales, Maria Vittoria Feltre e Luca Zanni, che vuole essere un “omaggio sui generis” al grande poema cavalleresco simbolo della cultura rinascimentale.