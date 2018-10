Istituto Franci, alla Sala Rosa tornano ''I concerti delle 7'' con il pianoforte di Fedi

Il concerto è in programma martedì 30 ottobre alle ore 19 su note di Debussy, Mozart, Schubert, Chopin e Brahms

Riparte domani, martedì 30 ottobre, la nuova stagione dei ‘Concerti delle 7’ del Franci. La nona edizione della rassegna concertistica, nata dalla collaborazione tra il Conservatorio Rinaldo Franci e l’Università di Siena, sarà inaugurata dal pianoforte di Alessandro Fedi, allievo della professoressa Paola Franconi, che guiderà il viaggio musicale attraverso le note di Debussy, Mozart, Schubert, Chopin e Brahms.Il programma musicale della serata. Il concerto si aprirà alle ore 19 negli spazi della Sala Rosa, in Piazzetta Silvio Gigli, con un programma che toccherà Paesi, stili ed epoche diverse. Dalla Francia con il Preludio Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir di Claude Debussy, passando per l’Austria con la Sonata K 331 di Wolfgang Amadeus Mozart e con Franz Schubert con l’Improvviso op. 90 n. 3. Il concerto di Fedi si concluderà sulle note di Fryderyk Chopin, autore polacco di nascita e francese di adozione con il suo Notturno op. 37 n. 1 e con l’Intermezzo op. 117 n. 2 del compositore tedesco Johannes Brahms.I "Concerti delle 7" rientrano tra le iniziative del Progetto “Agorà Sala Rosa” dell'Università di Siena. La rassegna è nata nel 2010 da un’idea di Guido Badalamenti, coordinatore e responsabile del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena, che volle dare alla biblioteca della Chiesa sconsacrata di Santa Mustiola, detta anche della Rosa, una vita culturale composita attraverso una rete di eventi pittorici, fotografici e musicali che valorizzasse gli artisti e i giovani talenti locali. Da allora il Conservatorio Franci ha partecipato e organizzato perfomance e concerti dei suoi migliori studenti, raccontando autori, stili ed epoche musicali differenti.Informazioni utili. Il Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com , seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.