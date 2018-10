Motus in Albania e Kosovo con ''Dis-Crimine''

Dal 5 al 10 novembre la compagnia Motus in tournée

Nel mese di novembre la Compagnia Motus torna nuovamente in scena su palchi internazionali con lo spettacolo “Dis-Crimine”, una delle ultime produzioni, realizzata in collaborazione con il violoncellista Andrea Rellini, che compone le musiche originali dello spettacolo, e con il sostegno della Regione Toscana. La Compagnia effettuerà una tournée internazionale, che toccherà l’Albania e il Kosovo, grazie al supporto dell’Istituto Italiano di Cultura di Tirana.“Dis-Crimine”, che ha debuttato alla Vjecnica (Biblioteca Nazionale) di Sarajevo nell’anniversario della sua distruzione ed ha riscosso enorme successo in Italia e all’estero, sarà presentato in Prima Nazionale Mercoledì 6 Novembre alle ore 19 presso il Teatro Turbina di Tirana, nell’ambito dell’ Albania Dance Meeting - Festival. Il Festival, fondato nel 2006 dal coreografo Gjergj Prevazi, è il più importante festival di danza contemporanea in Albania ed ospita compagnie di danza provenienti da tutto il mondo, con una particolare attenzione all’innovazione e alle nuove tendenze.Dopo lo spettacolo a Tirana, la Compagnia andrà a Pristina in Kosovo, dove lo spettacolo sarà replicato Giovedì 8 Novembre alle ore 20 al Teatro Oda di Pristina.Lo spettacolo si ispira all’Articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, condannando ogni forma di discriminazione, da quelle di razza a quelle di sesso, da quelle di religione a quelle di opinione politica. Interpretato da Martina Agricoli, Andrè Alma, Elisa Bartoli, Ilaria Fratantuono, Mattia Solano, Roberta Morello, Andrea Stabilini, su coreografie di Simona Cieri, lo spettacolo porta a nudo le contraddizioni di un mondo che si avvolge su se stesso, erigendo steccati a salvaguardia di interessi ristretti, senza rendersi conto che tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro trasformando i discriminatori di oggi nei discriminati di domani.