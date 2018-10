Cerimonia di consegna titoli e diplomi ''Music Academy Siena''

Si svolgerà lunedì 5 novembre nella Sala delle Lupe del Palazzo Comunale

Si svolgerà lunedì 5 novembre, presso la Sala delle Lupe del Palazzo Comunale alle ore 18.00 la cerimonia di consegna dei titoli e diplomi dei corsi di Alta Formazione “Music Academy Siena”. Grazie alla collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Siena, con la presenza del sindaco Luigi De Mossi, saranno ufficialmente consegnati i titoli di studio conseguiti nello scorso anno accademico all’interno del complesso didattico di Palazzo Raveggi, sede dell’Associazione Musicale e Culturale Diapason.Il programma si apre con i Titoli Universitari di 1° ciclo (Bachelor of Arts), rilasciati da University of Bedfordshire, che costituiscono il livello più alto raggiungibile in materia di musica moderna, collocandosi al livello 6 dell'European Quality Framework, l'equivalente della nostra Laurea triennale. Si prosegue con gli “Higher National Diploma”, corrispondenti al livello 5 EQF, rilasciati da BTEC, ente governativo britannico che gestisce e rilascia qualifiche professionali in tutto il mondo di vari livelli. Infine la consegna dei “National Diploma”, che si ottengono al termine del percorso pre-accademico e consentono l'accesso ai corsi di Alta Formazione.L’Associazione Diapason, che ha appena iniziato il suo 40esimo anno di attività, è anche ente esaminatore per Trinity College London per tutti gli strumenti in ambito classico, pop-rock e jazz, e nell'occasione saranno assegnati anche i diplomi e i numerosi certificati relativi agli esami “music grades” sostenuti nell'ultima sessione di giugno. Dal 2018 Diapason ha esteso il Trinity test center anche ai bambini dai 3 ai 6 anni, con un divertente corso che coniuga musica, gioco, teatro e inglese. Le nostre migliori congratulazioni a tutti gli studenti che hanno scelto i corsi Music Academy Siena per intraprendere un percorso professionale in campo musicale.