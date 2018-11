Rapolano Terme: da sabato la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale

Possibilità di sottoscrizione presso il Teatro del Popolo dalle ore 16 alle ore 19. Spettacoli dal 10 novembre

Sabato 3 novembre prende il via la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2018-2019 del Teatro del Popolo di Rapolano Terme, che aprirà il suo sipario da sabato 10 novembre con sette spettacoli promossi da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il cartellone unirà grandi classici riletti e adattati, da Molière a Goldoni, e testi di autori contemporanei scritti dagli stessi autori che ne sono gli interpreti, uniti dal tema dei vizi dell’uomo e delle problematiche del nostro presente.La nuova stagione teatrale si aprirà sabato 10 novembre con A tutta danza, in compagnia dell’Ensemble d’archi dell’Orchestra regionale della Toscana guidata da Chiara Morandi, violinista e maestro concertatore. Sabato 24 novembre, l’attore e regista Valter Malosti proporrà la sua rilettura di Molière / Il Misantropo, adattato insieme al drammaturgo Fabrizio Sinisi, mentre venerdì 14 dicembre sarà la volta di Massimo Dapporto con Un borghese piccolo piccolo ispirato al romanzo di Vincenzo Cerami. Il cartellone riprenderà domenica 20 gennaio con Amanda Sandrelli in La locandiera di Carlo Goldoni, insieme ad Alex Cendron e agli attori della compagnia dell’Arca Azzurra e continuerà venerdì 15 febbraio con Lourdes, portata in scena da Andrea Cosentino ispirandosi all’omonimo libro di Rosa Matteucci. Sabato 9 marzo il palcoscenico rapolanese vedrà protagonista l’ironia della compagnia toscana degli Omini con Più carati, prima di chiudere il cartellone sabato 23 marzo insieme ad Antonello Fassari, noto attore di cinema e tv, con il suo Che amarezza. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.Informazioni. I nuovi abbonamenti possono essere effettuati presso il Teatro del Popolo sabato 3 novembre, dalle ore 16 alle ore 19, oppure, nei giorni successivi, contattando i numeri 331-8181776 e 0577-724617 oppure l’indirizzo di posta elettronica teatrorapolano@gmail.com. Sono previste novità per gli universitari in possesso della Carta dello Studente, a cui sarà riservato un prezzo speciale, e riduzioni per i giovani fino a 30 anni. La Fondazione Toscana Spettacolo, inoltre, in occasione del suo trentennale che ricorre nell’autunno 2019, propone “Aspettando i 30 anni” con iniziative rivolte al pubblico per offrire sempre nuove occasioni di vivere lo spettacolo dal vivo e di raccontare l’esperienza a teatro. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.toscanaspettacolo.it