La musica araba incontra il jazz e il rock: a Siena arriva Achref Chargui Trio

Domenica 4 novembre, lo spazio live di Cacio & Pere ospita un appuntamento pieno di suggestioni

La musica araba incontra il jazz e il rock e si veste di sonorità elettroniche. Domenica 4 novembre, alle ore 22, a Siena lo spazio live di Cacio & Pere (via dei Termini 70) ospita Achref Chargui Trio, un progetto originale e innovativo a cui danno vita Achref Chargui (oud, voce), Piero Spitilli (contrabbasso) e Jacopo Andreini (batteria).Una ricerca costante che partendo dalle armonie della musica classica araba e i ritmi del Mediterraneo si veste di contaminazioni con il rock, l’electro e l’improvvisazione jazzistica. L’abilità dei tre musicisti nel creare in tempo reale temi e strutture con cambiamenti di tempo, pattern stratificati e ricerca delle sonorità più estreme dei propri strumenti - rigorosamente acustici – rendono la musica del trio profonda e unica. Complice anche l’enorme conoscenza di Chargui dei modi musicali di tutto l’Oriente.Lontani dagli approcci standard al suono e alla musica, la ricerca del gruppo mescola in maniera organica melodie orientali, rock ed elettronica, groove e improvvisazioni strutturali per un ascolto pieno di suggestioni e di magia.In attesa del concerto, a partire dalle ore 19.00 sarà servito un aperitivo a tema con le delizie di AdaChiara: cous cous speziato, hummus, falafel, alette ai profumi di kebab.Inizio ore 22.00. Ingresso libero. Prenotazioni e informazioni: 0577 1510727 - 3316420975