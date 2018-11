Romeo & Giulietta torna al Teatro Politeama di Poggibonsi e indice nuove audizioni

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, con un sold out che ha lasciato molti spettatori fuori dal Politeama senza biglietto, torna in scena nella stagione teatrale poggibonsese lo spettacolo Romeo&Giulietta.Un progetto che sostenuto fin da subito dal Comune di Poggibonsi e dalla Fondazione Elsa che ha deciso di scommettere ancora su questa idea riproponendolo nel cartellone 2019. Libretto e regia curati da Irene Chiti e Sandra Cipriani che hanno lavorato insieme ad Isabella Lorenzi, Onelia Soldini e i musicisti che hanno scritto le musiche dello spettacolo, Raffaello Pareti, Lorenzo Cavallini e Maria Socci, con l’idea di dare un’opportunità a nuovi talenti del territorio con un percorso formativo finalizzato alla messa in scena di uno spettacolo da veri professionisti.Impressionanti la capacità e il talento dimostrati da tutti i componenti del cast che hanno affascinato il pubblico, quasi inaspettatamente, sapendo commuovere con una storia senza tempo che rivive in chiave moderna con scenografie, proiezioni e costumi davvero inusuali.Adesso ci si prepara per le prove che prenderanno il via da gennaio, e la produzione della Ballet Academy, che coordina il progetto, ha riaperto nuovamente le selezioni per nuovi membri da inserire nel cast. Ballerini, cantanti ed attori potranno quindi avere una nuova possibilità di essere sul palco del Politeama il prossimo 16 aprile 2019.Ecco il nuovo bando di selezione:Si cercano ballerini, cantanti ed attori da inserire nell’organico della compagnia che ha già rappresentato lo spettacolo lo scorso aprile 2018 al Teatro Politeama di Poggibonsi.Per i ballerini si richiede una preparazione e uno studio della danza di almeno 10 anni, preferibilmente con una buona base classica. Durante la lezione verrà insegnata una coreografia da eseguire come base di selezione.Per i cantanti è richiesta l’esibizione di un brano a piacere tratto da un musical e un breve monologo a piacere per valutare dizione e presenza scenica.Le audizioni si svolgeranno domenica 16 dicembre presso la scuola Ballet Academy, via Senese 140 a Poggibonsi con il seguente orario:ballerini dalle ore 9 alle ore 11cantanti dalle ore 11 alle ore 14Per partecipare i candidati dovranno aver compiuto i 18 anni d’età. Per partecipare alla selezione di prega di inviare una richiesta con nome e cognome, data di nascita e Comune di residenza a: info@balletacademy@gmail.comLe prove dello spettacolo si svolgeranno sempre presso la scuola Ballet Academy di Poggibonsi da gennaio ad aprile.