Il Festival LEF si apre con lo spettacolo ''La portinaia Apollonia''

Al Teatro Politeama di Poggibonsi, uno spettacolo per gli studenti della primaria e della secondaria di primo grado liberamente ispirato all’omonimo libro di Lia Levi

Si apre con uno spettacolo teatrale la terza edizione di LEF, il festival pedagogico che animerà Poggibonsi, dal 7 al 24 novembre, con incontri, conferenze, laboratori, street art, e che avrà come tema centrale quello del rispetto. Primo appuntamento mercoledì 7 novembre alle 10 al Teatro Politeama con “La portinaia Apollonia”, uno spettacolo dedicato agli studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado, liberamente ispirato all’omonimo libro di Lia Levi e portato in scena dalla compagnia Teatro del Piccione di Genova. Lo spettacolo fa parte anche della Rassegna “Teatro a Merenda – sezione scuole” rassegna promossa dall’Associazione culturale Timbre giunta nel 2018 alla sua ventitreesima edizione. A conclusione dell’evento a tutti i bambini sarà offerta una merenda da Unicoop Firenze e sezione Soci Coop Poggibonsi. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Timbre per la rassegna Teatro a merenda.La Portinaia Apollonia è una storia fatta di piccoli gesti, comici e tragici al tempo stesso, semplici eppure straordinari. Un piccolo evocativo universo teatrale che si pone come microcosmo della memoria, lontano dalla didascalia, per raccontare la guerra senza mostrarla, indagando e rappresentando timori, sogni, desideri e difficoltà vicini anche a chi la guerra l’ha solo vista da distante, senza mai viverla direttamente. Una storia contro il pregiudizio, germe dell’odio e della violenza, raccontata con forza e delicatezza.Daniel ha sette anni e all'improvviso è diventato l'uomo di casa. I suoi giorni sono punteggiati da piccole grandi prove da superare con il coraggio di un eroe: andare a comprare il pane da solo, consegnare le lenzuola rammendate di nascosto dalla mamma, aspettare papà che e' lontano e, soprattutto, passare davanti alla portinaia del palazzo, che è una strega.Ma davvero Apollonia è una strega vera come quelle delle fiabe? Una strega vera come i soldati che riempiono le strade con il rumore dei loro grandi stivali? Eppure anche una strega certe volte può salvare un bambino.Il Festival Lef proseguirà giovedì 8 novembre alle 18 nella Sala Set del teatro Politeama di Poggibonsi con la conferenza “Le parole sono un ponte”, un dialogo sul manifesto della comunicazione non ostile a cura dell’Associazione Parole Ostili. L’iniziativa sarà moderata da David Taddei, giornalista e direttore della Fondazione Elsa.Il Festival è realizzato da Fondazione Elsa Culture Comuni e Comune di Poggibonsi – Assessorato alle Politiche educative con il sostegno di Unicoop e Sezione Soci Coop Poggibonsi e di Cirfood. Numerose anche le associazioni del territorio coinvolte: Associazione Timbre, Comitato genitori comprensivo 1 e 2 Poggibonsi, Associazione Pratika Onlus, Associazione C6. Collaborano al festival anche Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, Associazione MixedMedia, Extempora, Sas GrandeSchermo, TvedoTv, il Liceo “A.Volta” di Colle di Val d’Elsa e l’ I.I.S. Roncalli di Poggibonsi.L’intero programma è disponibile sul sito www.leffestival.it Per informazioni: Comune di Poggibonsi –Ufficio Cultura – 0577 986335 cultura@comune.poggibonsi.si.it, Ufficio Urp – 0577 986203 – info@comune.poggibonsi.si.itFondazione Elsa – 0577 985697 – info@politeama.info- www.politeama.info , pagina facebook “Festival pedagogico LEF”.