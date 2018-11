Al Politeama la prima edizione dell’Harry Potter Tribute

Dal 14 al 18 novembre, in occasione dell’uscita di “Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald”, secondo capitolo dei prequel della saga “Animali fantastici”, esposizione e cena a tema, personaggi in costume, scuola di magia, mercatino magico e l’immancabile concorso di cosplay.È in arrivo al cinema “Animali fantastici - I Crimini di Grindelwald”, il secondo capitolo dei prequel della saga ambientata nel magico mondo di Harry Potter e, proprio per celebrare il maghetto occhialuto più famoso al mondo, il cinema Politeama di Poggibonsi organizza, dal 14 al 18 novembre, la prima edizione dell’Harry Potter Tribute. Saranno quattro giorni intensi per tutti gli appassionati della saga che potranno vedere il film in anteprima, partecipare alla maratona di film “Animali fantastici”, sorseggiare cocktail magici, assistere ai duelli di bacchette magiche, imparare alla scuola di magia, passeggiare per il mercatino magico, sfoggiare i propri costumi al concorso di Cosplay e concludere con una cena a tema.Si parte mercoledì 14 novembre alle 17 con l’inaugurazione, nel foyer del Politeama, di una esposizione dedicata al mondo di Harry Potter. L’esposizione sarà visitabile fino al 25 novembre. Sempre il 14 novembre, alle 17.30, la maratona “Animali fantastici” con la visione del primo capitolo “Animali fantastici e dove trovarli” e l’anteprima nazionale del nuovo film “Animali fantastici - I crimini di Grindelwald”.Giovedì 15 novembre proseguiranno le proiezioni del film “Animali fantastici – I crimini di Grindelwald”. Prima e dopo gli spettacoli sarà possibile sorseggiare i cocktail a tema proposti dal Politeama Café (i cocktail saranno disponibili fino al 18 di novembre).Sabato 17 novembre, grazie alla collaborazione con il centro commerciale naturale Associazione Via Maestra, i negozi del centro storico saranno aperti con vetrine a tema Harry Potter.Sabato 17 e domenica 18 novembre, dalle 15.30 alle 22.30, personaggi in costume accompagneranno gli spettatori in sala e animeranno le vie del centro. Piazza Rosselli si trasformerà nel villaggio di Hogsmeade in cui passeggiare tra le bancarelle di un mercatino magico con gadget a tema, guardare con incanto i duelli di bacchette magiche, partecipare alla scuola per giovani maghi e al quidditch per babbani (il quidditch è un gioco magico che si gioca a cavallo di manici di scopa volanti con quattro palle). Tutti eventi realizzati in collaborazione con l’Associazione Firenze Centauri - Quidditch e scuola di magia.Domenica 18 novembre gran finale con la Professoressa Minerva McGranitt, interpretata da Alessandra Palmieri, il cosplay e la cena a tema. Dalle 16 alle 19, nel foyer del Politeama, si svolgerà l’ Harry Potter Cosplay, un concorso che premia il miglior costume di un personaggio di Harry Potter. I primi tre classificati riceveranno in premio una bacchetta originale noble collection. Alle 20.15 si svolgerà al Politeama Café una cena a tema Harry Potter in collaborazione con The Wall Taverna Fantasy di Pistoia, il primo locale in Toscana specializzato in fantasy food. I posti per la cena sono limitati (massimo 40 persone), per info e prenotazioni scrivere a info@fondazioneelsa.it oppure chiamare lo 0577983067 (premere 3 per la direzione).Tutte le informazioni, il regolamento, le indicazioni su come prenotare la cena sono sul sito www.politeama.info Harry Potter Tribute è organizzato da Fondazione E.l.s.a. con il patrocinio del Comune di Poggibonsi.