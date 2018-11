''Europe Jazz Young'', giovani musicisti di tutto il mondo si incontrano a Siena

Venerdì 9 novembre al via “Europe Jazz Young” la mini-rassegna voluta da Siena Jazz nell’ambito del progetto EuJaMM che coinvolge alcune accademie europee e italiane

Giovani musicisti di tutto il mondo si incontrano e si esibiscono a Siena. Si chiama “Europe Jazz Young” ed è una mini-rassegna di due concerti quello che prenderà il via il prossimo venerdì 9 novembre negli spazi del Santa Chiara Lab (via Val di Montone, 1- Siena).Sul palco giovani musicisti provenienti da alcune delle realtà di alta formazione musicale più importanti di Austria, Francia, Estonia e Italia che, guidati dai loro docenti oltre a un’intensa attività didattica, offrono al pubblico momenti di spettacolo all’insegna del grande jazz.Il cartellone nasce da EuJamm, il progetto promosso dall’Accademia Siena Jazz nato dalla vittoria del bando nazionale voluto dal MIBAC che, durante il 2018, sta coinvolgendo 16 istituzioni di alcune delle più importanti accademie europee e italiane. EuJaMM si svolge all’insegna dell'incontro e del dialogo tra istituzioni di alta formazione musicale, con un comune obiettivo: innalzare i livelli di preparazione degli studenti e concorrere a sviluppare modelli di eccellenza della preparazione artistica. Le performance concertistiche sono il frutto del lavoro didattico tra i giovani musicisti ospitati da Siena Jazz nel corso dell’anno e del loro confronto e condivisione sui programmi e i repertori artistici.Nel primo appuntamento di novembre in programma il prossimo venerdì 9 novembre (ore 21.30 – ingresso libero) si esibiranno le formazioni dell’Universität für Musik und darstellende Kunst di Grazia (Austria) del Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (Francia), del Conservatorio di Musica "F.A.Bonporti" di Trento e dell’Accademia Siena Jazz.Nel secondo incontro che si terrà sempre al Santa Chiara Lab il prossimo venerdì 23 novembre (ore 21.30 – ingresso libero) si esibiranno le formazioni dell’Estonian Academy Of Music And Theatre di Tallin (Estonia), del Conservatorio di Musica "F. Venezze" di Rovigo, del Conservatorio "G. B.Martini" di Bologna e dell’Accademia Siena Jazz.Il progetto iniziato a maggio 2018 terminerà entro la fine dell’anno con altri appuntamenti.Per informazioni tel. 0577 271401, www.sienajazz.it