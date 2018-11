''Paquita'', la danza classica al Teatro dei Rinnovati

Lo spettacolo di danza del Teatro Accademico Statale dell’Opera e del Balletto “Mikhail Glinka” di Chelyabinsk

Per la stagione teatrale 2018/2019, martedì 13 novembre alle ore 21.15, andrà in scena “Paquita”, uno dei più significativi balletti del repertorio romantico.Lo spettacolo, rappresentato per la prima volta a Parigi nel 1846, è prodotto dal Teatro Accademico Statale dell’Opera e del Balletto “Mikhail Glinka” di Chelyabinsk, con coreografia di Marius Petipa, musiche di Edouard Marie Ernest Deldevez, Ludwig Minkus, Cesare Pugni, Riccardo Drigo, libretto di Paul Foucher e Josef Mazillier e, scenografie e costumi di Dmitri Cherbadzhi, ha la direzione di Evgeni Volynsky.La rappresentazione prende spunto dalla novella di Miguel Cervantes La piccola gitana.Ambientato in Spagna, è la storia dell'amore contrastato di un soldato francese per una giovane zingara; scoperte le nobili origini di lei, i due potranno convolare a giuste nozze.Frutto di un profondo studio dei materiali d'archivio, la ricostruzione di Yuri Klevtsov, direttore artistico dal 2011 di questo prestigioso corpo di ballo, è tesa a far risaltare l'allegra vitalità che permeava questo balletto. Le molte pantomime che collegavano le danze e i passi originali sono state sostituite da nuovi movimenti, senza nulla togliere all'impianto narrativo, rendendolo più snello e godibile, una meraviglia piena di divertissement di impeccabile virtuosismo tecnico.La prevendita dei biglietti è attiva telefonando ai numeri 0577 292614-15 dell’Ufficio prenotazioni, in fascia oraria 9.30/12.30; oppure, collegandosi alla pagina web “Biglietteria teatri e musei” della sezione dei servizi on line del sito www.comune.siena.it La vendita diretta dei biglietti al botteghino dei Rinnovati sarà attiva lunedì 12 novembre dalle ore 17 alle ore 20 e martedì 13 novembre dalle ore 16 fino all’inizio dello spettacolo. Nello stesso orario, per informazioni contattare lo 0577 292265.