''Miss Murple-Giochi di prestigio'', Maria Amelia Monti al Teatro del Popolo di Colle

Mercoledì 14 novembre alle 21.00 andrà in scena al Teatro del Popolo di Colle di Val d'Elsa lo spettacolo Miss Murple-Giochi di prestigio. L'opera di Agatha Christie vede l'adattamento teatrale di Edoardo Erba, con Maria Amelia Monti, Roberto Citran, Sabrina Scuccimarra, Sebastiano Bottari, Marco Celli, Giulia De Luca, Stefano Guerrieri e Laura Serena. La regia è firmata da Pierpaolo Sepe.È possibile ancora acquistare i biglietti per assistere allo spettacolo direttamente presso il Teatro del Popolo oppure online attraverso il sito internet www.teatrodelpopolo.it Miss Marple, la più famosa detective di Agatha Christie, sale per la prima volta su un palcoscenico in Italia. E Io fa con la simpatia di Maria Amelia Monti, che dà vita a un personaggio contagioso, in un’interpretazione che creerà dipendenza. Con lei due attori di originale talento come Roberto Citran e Sabrina Scuccimarra, oltre a un gruppo di giovani dalla strabordante energia scenica.