A Visionaria, tutte le sfumature del bacio

A San Gimignano la presentazione del libro “Storie di baci” di Alessandro Gianetti con l’autore e la semiologa Maria Cristina Addis

Storie di baci. Un inventario di baci dati al volo: sul predellino di un treno, da sotto il balcone, sul sedile posteriore di un taxi o su quello anteriore di un’automobile che sfreccia verso le vacanze. Ma anche una summa dei baci più celebri dell’arte e della letteratura: il bacio della buonanotte di Proust e i baci dipinti da Klimt, Hayez e Chagall.Tutto questo e molto altro, è raccontato nel libro di Alessandro Gianetti che sarà presentato tra gli eventi speciali della 25esima edizione di Visionaria Film Festival, venerdì 16 novembre alle 18.00 a San Gimignano (Sala Tamagni).Una conversazione tra l’autore e la semiologa Maria Cristina Addis che ci permetterà di scoprire le innumerevoli sfumature de “la tremula rosa nel giardino delle carezze” di cui parlava Verlaine. Si parla del baciamano del Principe di Salina ne “Il Gattopardo” e del veneziano Casanova che dette più baci di tutti. Di quelli ritratti nei loro film da François Truffaut e Federico Fellini e di quello famosissimo de La Bella addormentata. Insomma di infiniti baci come infiniti sono gli amori. Subito dopo la presentazione del libro, Visionaria Film Festival propone alle 21.00 la proiezione dei cortometraggi della sezione Competizione Internazionale. Gran finale poi sabato 17 novembre con il ritorno della sezione “Food and Water” che fa da mattatore con la selezione di 14 corti provenienti da India, Iran, Uzbekistan, Argentina, Turchia, Stati Uniti, Svizzera, Germania e Italia e che per la prima volta incontra i bambini con una batteria di proiezioni a consumo fossile zero (alle 15.30). Ma sabato è anche la giornata del talk con il professor Luca Illetterati, docente di Filosofia Teoretica all'Università di Padova che nel suo speech parlerà del rapporto tra paesaggio e cinema (ore 17.00). Sapremo anche i nomi dei corti vincitori di questa edizione di Visionaria, perché saranno proclamati dopo la proiezione dei finalisti di tutte le categorie: Competizione Internazionale, Food and Water e VisionArt. Ciliegina sulla torta la finale di Visioni in Movimento, la Summer School di cinema senza sedie lungo la Via Francigena con la proiezione in anteprima dei film dei due giovani registi residenti Filippo Gobbato e Francesco Bolognesi (ore 21.00).Visionaria Film Festival 2018 è un evento organizzato e prodotto dall'Associazione Visionaria con la direzione artistica di Giuseppe Gori Savellini in collaborazione e con il contributo del Comune di San Gimignano, della Regione Toscana, Via Francigena Toscana e Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Grazie all'aiuto di Culture Attive, Fai – Casa Campatelli di San Gimignano, Siena Art Institute, Kiné, Ristorante il Feudo, Premio internazionale per la sceneggiatura Mattador, Casa di Reclusione di San Gimignano.