Al Valdichiana Outlet Village si accende il Natale ed è come un grande Luna Park - VIDEO

Sabato 17 novembre la cerimonia di accensione dell’illuminazione e poi via agli eventi natalizi

Il volo di migliaia di palloni colorati lanciati contemporaneamente verso il cielo della Valdichiana, segnerà il momento dell’accensione della fantasmagorica illuminazione natalizia del Valdichiana Outlet Village: tutti, grandi e piccini, potranno partecipare a questo evocativo istante che già lo scorso anno ha suscitato grande partecipazione e meraviglia. L’appuntamento è per sabato 17 novembre tra le 16 e le 18 in Piazza Maggiore, quando prenderanno il volo i colorati palloni forniti da T Serve, 100% biodegradabili ed ai quali saranno legati dei messaggi benauguranti sul Natale, da far volare in cielo. Questa è la partenza in grande di stile delle iniziative di Natale della Land of Fashion di Foiano della Chiana (Ar), tra luci, colori, personaggi fantastici ed eventi, che accompagneranno la “shopping experience” natalizia di tante famiglie.“Il claim scelto a livello corporate – spiega il responsabile marketing della società di gestione Multi, Luca Zaccomer – è “Christmas is all around”, con una campagna advertising sui canali Sky. Anche il tema scelto, è comune per tutti i nostri centri ed è il mondo del Luna Park: sarà come vivere in un grande parco divertimenti, tra shopping grandi firme a prezzi scontati con tante idee regalo per il Natale e continue iniziative di intrattenimento”. Come in ogni Luna Park che si rispetti, non possono mancare i fantastici personaggi dei cartoons: sabato 1 dicembre, a partire dalle 15 una vera e propria full immersion nel mondo dei cartoni: per la gioia dei più piccoli e degli adulti di ogni età, si terrà la Parata Looney Tunes. Daffy Duck, Titty, Silvestro, Bugs Bunny e Taz, i più amati personaggi dei cartoni animati firmati Warner Bros, sfileranno per le vie del Valdichiana Outlet Village. I live characters interagiranno con adulti e bambini e si renderanno disponibili per le foto ricordo. Sarà possibile stringere la mano a Titty e a Silvestro, scattare una foto con Taz e Bugs Bunny, oppure abbracciare Daffy Duck.“Riproporremo in Piazza Maggiore – spiega il Center Manager Riccardo Lucchetti – la grande di pista di ghiaccio e per la gioia dei più piccoli, la tradizionale giostra con i cavalli, il trenino elettrico “Thomas” che farà il tour del Village, lo zucchero filato e i pop corn in piazza”.“E per chi volesse cimentarsi nell’acquisto dei regali di Natale nei nostri oltre 130 punti vendita – conclude Lucchetti – è disponibile il servizio di impacchettamento doni da parte di volontari dell’associazione Cesvi, che da oltre 30 anni porta la solidarietà italiana nel mondo in favore dell’infanzia e dei diritti dei bambini ”. Dal Natale della Land of Fashion a quello di Foiano della Chiana in bus navetta: “In centro si terranno iniziative ed eventi natalizi – dichiara il Sindaco Francesco Sonnati – e grazie alla collaborazione con Valdichiana Outlet Village, il pubblico potrà raggiungerci a bordo di comodi vettori”.