Al via la stagione Black Box del Balletto di Siena

Black Box, lo spazio performativo creato all'interno della sede del Balletto di Siena, inaugura venerdì 23 novembre una nuova stagione di danza, musica dal vivo, debutti e ospitalità.Sette gli appuntamenti in programma fino a 14 dicembre 2018. Si parte questo venerdì, alle ore 21,00 (l’orario è confermato per tutti gli appuntamenti) con un programma di The Great Pas de Deux decisamente speciale. Confermati gli estratti dal grande repertorio classico (fra cui quello di Giselle rimontato da Carla Fracci appositamente per i danzatori del Balletto di Siena) si aggiungono lo splendido Lacrimosa tratto da Lucifero e un passo a due di Reshimu, produzioni tutte appartenenti al vasto repertorio del Balletto di Siena.Ecco cosa attende il pubblico nei successivi appuntamenti.Il 24 novembre vanno in scena Moving Resonance, firmato dal coreografo Vitali Safronkine e Bajo Los Arboles di Sara Olmo.Il 30 novembre e il 1° dicembre due novità. Venerdì 30 segna il debutto, all’interno della Black Box, del Siena Viola Ensemble, sulle cui musiche dal vivo saranno presentati degli assoli firmati di Marco Batti. La seconda parte della serata vede in scena La Mietitura, coreografia creata da Kristian Cellini per il Balletto di Siena. Il 1° dicembre sarà il turno della compagnia Something Else Dance Company, con la coreografia Ascolta – me.Gli ultimi tre appuntamenti vedono protagonisti, il 7 dicembre, i danzatori del gruppo EX.PE, con tre coreografie: Out of Context, Untitled 1.18 e Primitive Carnaval. Segue il debutto, sabato 8 dicembre, di Sogno di una Notte di Mezza Estate, grande titolo del repertorio classico rivisitato da Marco Batti, e il ritorno, venerdì 14 di Notre Dame de Paris, spettacolo di successo che il Balletto di Siena proporrà in diversi teatri italiani durante la stagione.Tanta danza per appassionati e curiosi, in uno spazio decisamente speciale!Per informazioni e biglietti della stagione Black Box:Coop. Sportiva Dilettantistica a.r.l. Ateneo della DanzaPiazza Maestri del Lavoro 31 – SienaTel. 335 5404491 info@ballettodisiena.it