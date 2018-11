''Polvere'', lo spettacolo al Teatro dei Rozzi

Per la sezione “Visioni Contemporanee”, all’interno della stagione teatrale 2018/2019, il 25 novembre alle 17, al Teatro dei Rozzi, verrà messo in scena Polvere, dialogo tra uomo e donna, una produzione Scena Verticale, diretto ed interpretato da Saverio La Ruina e da Cecilia Foti, con il contributo alla drammaturgia di Jo Lattari e, alla messinscena di Dario De Luca e le musiche originali di Gianfranco De Franco.Uno spettacolo dal forte impatto emotivo che affronta il delicatissimo argomento del rapporto malato e violento tra uomo e donna. Le botte sono la parte più fisica del brutale legame di coppia che culminerà, nella parte conclusiva della storia, con l’uccisione della donna. Ma c’è un prima, immateriale e impalpabile. Una polvere opaca che confonde, avvolge e circonda la donna, togliendole certezze e forze, spegnendo il sorriso e la sua capacità di sognare.Una drammaturgia intensa per un tema attuale dove la parola “amare” deve necessariamente distinguersi da “subire”.La prevendita dei biglietti è attiva telefonando ai numeri 0577 292614-15 dell’Ufficio prenotazioni, in fascia oraria 9.30/12.30; oppure, collegandosi alla pagina web “Biglietteria teatri e musei” della sezione dei servizi on line del sito www.comune.siena.it La vendita diretta dei biglietti al botteghino dei Rozzi sarà attiva sabato 24 novembre dalle ore 17 alle ore 20 e domenica 25 dalle ore 15 fino all’inizio dello spettacolo. Nello stesso orario, per informazioni contattare lo 0577 46960.