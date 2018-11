Accademia Musicale Chigiana: prove aperte del concerto inaugurale della Micat in Vertice

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra le scuole secondarie di Siena e l’Accademia Musicale Chigiana nell’impegno reciproco ad avvicinare sempre di più le giovani generazioni alla musica classica. Grazie anche alla generosa disponibilità degli artisti, nella mattina di mercoledì 21 novembre gli studenti hanno la possibilità di assistere nel Teatro dei Rozzi alle prove aperte del concerto inaugurale della stagione Micat in Vertice 2018-2019, programmato per giovedì 22 novembre alle ore 21.I protagonisti delle prove aperte saranno l’Orchestra Giovanile Italiana, tra i più prestigiosi giovani complessi internazionali, e il direttore Luciano Acocella, ex allievo chigiano dalla brillante carriera internazionale e oggi co-docente del corso di Direzione di orchestra dell’Accademia Chigiana.Gli artisti sul palcoscenico saranno a disposizione del giovane pubblico per illustrare il loro percorso musicale e le loro scelte interpretative.Ha così inizio un ciclo di incontri musicali che si ripeteranno altre volte nell’ambito del cartellone della Micat in Vertice 2018-2019. La speciale formula studiata per questa importante collaborazione vede dunque coinvolti non solo i grandi nomi del concertismo di oggi, ma anche gli stessi studenti, che hanno modo di interagire e vivere da protagonisti le esaltanti esperienze della grande musica.