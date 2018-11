Roberto Vecchioni, al via la vendita dei biglietti per la tappa del tour a Firenze

Dopo il sold-out della scorsa estate, Roberto Vecchioni torna in concerto a Firenze, lunedì 9 aprile 2019 al Teatro Verdi.Il tour segue l’uscita del nuovo album “L’infinito”. Il lavoro racchiude 12 brani inediti e il ritorno eccezionale sulla scena musicale di Francesco Guccini che, per la prima volta, duetta con Roberto Vecchioni nel singolo “Ti insegnerò a volare”, ispirato al grande Alex Zanardi.Un album manifesto - “non 12 brani, ma un’unica canzone divisa in 12 momenti”, come spiega lo stesso Vecchioni - in una dimensione temporale verticale che rinvia al tema dalle suggestioni letterarie: la necessità di trovare l’infinito al di qua della siepe, dentro noi stessi.“L'idea dell’infinito viene da lontano - continua l’artista - c’era già in due romanzi e una canzone. La canzone è ‘Le rose blu’, i romanzi sono ‘Il mercante di Luce’ e ‘La vita che si ama’.Come in una scrittura automatica, da anni mi ripetevo la stessa cosa: bisogna amare ciò che si vive, non solo la vita in sé, che è un’astrazione, ma gli atti, i gesti, le scelte, gli entusiasmi, i tonfi, i progetti che ci costruisci dentro e amarli incondizionatamente, che siano gioia o dolore, vittoria o sconfitta, pietre sparse o monumenti.Ogni cosa che viviamo è unica. Rivissuta non è la stessa di prima”.L’album è il frutto della collaborazione di un team d’eccezione, a cominciare da Lucio Fabbri, che oltre a suonare pianoforte, piano elettrico, organo Hammond, violino, viola, fisarmonica, basso elettrico e chitarra elettrica, ha curato la produzione artistica. E poi, Massimo Germini alle chitarre, Marco Mangelli al basso, Roberto Gualdi alla batteria e percussioni.Info concerto Roberto VecchioniTeatro Verdi – via Ghibellina, 99 – FirenzeTel 055.667566 - 055.212320Biglietti posti numerati (esclusi diritti di prevendita)1° settore platea 48 euro2° settore platea 42 euro3° settore platea e palchi I ordine 36 euro4° settore palchi II - III e galleria 28 euro5° settore palchi IV-V-VI ordine 25 euro6° settore palchi IV-V-VI ordine laterali 20 euroSconti e riduzioniI bambini sotto i 5 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.PrevenditeBox Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101)