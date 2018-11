Sabato 24 novembre, lo spazio live di Cacio & Pere ospita il talentuoso artista genovese che ha conquistato i palcoscenici internazionali

Blues per sognare: a Siena arriva Dany Franchi Band. Sabato 24 novembre, alle ore 22, lo spazio live di Cacio & Pere (via dei Termini 70) ospita la formazione capitanata dall’artista genovese considerato uno dei talenti più interessanti nel panorama blues internazionale. Con Dany Franchi (chitarra e voce), si esibiscono Michael Tabarroni (basso) e Emanuele Peccorini (batteria).Classe 1990, Dany Franchi vanta una ricca attività concertistica che lo porta a suonare nei più prestigiosi festival europei e americani e in contesti d’eccezione quali l’International Blues Challenge di Memphis, e il Dallas International Guitar Festival in Texas, uno dei festival chitarristici più grandi al mondo dove divide il palco con mostri sacri della chitarra tra cui Robben Ford, Eric Gales, Sonny Landreth e Jimmie Vaughan.Importante anche la sua attività discografica che inizia con “Free Feeling” un lavoro che ha visto la partecipazione di ospiti eccellenti tra cui Paolo Bonfanti, Francesco Piu e Guitar Ray e prosegue con “I Believe” del 2014, interamente registrato negli Stati Uniti e prodotto da Sean Carney.Nel febbraio 2017 è a Austin, Texas per registrare il suo ultimo disco “Problem Child” prodotto dalla leggenda della chitarra blues texana Anson Fundrburgh e dalla Category5Amps di Dallas; uscito nel maggio 2018 raggiunge il quarto posto nella famosa classifica americana Billboard Blues Chart.Ne segue un lungo tour in tutti gli Stati Uniti che porta Dany e la sua band ad esibirsi nei più prestigiosi festival americani e ad essere invitato come ospite da artisti quali Kim Wilson, The Fabulous Thunderbirds, Anson Funderburgh e Ronnie Earl.L’appuntamento si inserisce nella rassegna che Cacio&Pere promuove con Blues DiVino e che, fino al prossimo marzo, porta a Siena alcuni dei più grandi protagonisti di questo genere musicale. Tutte le date disponibili qui: https://www.facebook.com/events/274616059854591/?active_tab=about E a partire dalle ore 19.30 “Lampredotto Blues”, aperitivo in collaborazione con Prètto prosciutteria, amici e vicini di casa in via dei Termini, che per l’evento proporranno un piatto tipico toscanoInizio ore 22.00. Ingresso libero. Prenotazioni e informazioni: 0577 1510727 - 3316420975