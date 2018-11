A Sanremo Giovani la band senese dei Deschema

La band senese dei Deschema è tra i 24 finalisti di Sanremo Giovani. La partecipazione del gruppo senese è stata annunciata oggi, martedì 27 novembre, dal direttore artistico Claudio Baglioni.''Tra i 24 giovani che abbiamo scelto per Sanremo Giovani sono rappresentate le varie discipline musicali. È stata una grande selezione, ci abbiamo riflettuto tanto e io non ci ho dormito la notte. A quelli che non sono stati scelti, ricordo che di me dissero che non sarei stato in grado di fare nulla nella musica'' ha affermato Baglioni.Sanremo Giovani da quest'anno diventa un "festival" a sè e si svolgerà in due serate, il 20 e 21 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo e sarà trasmesso da RaiUno. In ogni serata si sfideranno 12 concorrenti e i due vincitori saranno ammessi al Festival di Sanremo 2019 che si terrà a febbraio e che non prevederà più le due classiche categorie big e giovani.I Deschema nascono ufficialmente nel 2016 dopo anni di attività che hanno accomunato i componenti della band in precedenti esperienze di palco e di vita, spinti dal desiderio di assecondare nuovi input compositivi, nuove sonorità elettroniche, nuovi obiettivi.La band composta dal cantante e tastierista Gianluca Polvere, dai chitarristi Nicola Facco e Giulio Cappelli, dal bassista Emilio Goracci e dal batterista Massimiliano Manetti cambia pelle e pubblica già a febbraio 2017 il primo ep che porta il nome omonimo della band “Deschema”.Il disco composto da 6 tracce con testi rigorosamente in italiano è in giusto equilibrio tra l'alternative pop e l'elettronica: “synth vaporosi giocano a nascondino con l’eloquenza di chitarre ruvide, mentre una sezione ritmica potente e molto dinamica, consente alla band una discreta flessibilità d’esecuzione, trovando sempre grande energia ed enfasi sia nelle ballate mordi-e-fuggi, sia nella forma canzone canonica verse-chorus-verse.”Nel corso dei primi mesi del 2017 il gruppo si dedica esclusivamente all'attività live, esibendosi tra l'altro sul palco del Karemaski in apertura ai Julie's Haircut e sul palco del Campi Beer Festival in apertura a Francesco Guasti.Le esibizioni dal vivo, caratterizzate dalla cosciente scelta dei suoni e dal forte impatto scenico e sonoro, unitamente all'utilizzo di suoni sintetici ed elettronici, coinvolgono il pubblico e lo conducono in una dimensione magnetica.A Marzo 2018 viene pubblicato il videoclip del nuovo singolo “Nellie Bly”. Nello stesso anno la band è tra i finalisti di Arezzo Wave Toscana 2018 e, successivamente, vince il Dra-Contest che le permette di partecipare al Beat Festival 2018 di Empoli.