Eventi: Mercato del Campo e iniziative del Natale, Siena si accende dal primo dicembre

Presentato il programma in Regione Toscana al palazzo del Pegaso: il 1° e il 2 dicembre torna ‘Mercato del Campo’, dal 6 dicembre fino alla Befana ‘Natale a Siena’ con al centro la Fortezza Medicea e i Giardini della Lizza

L’atmosfera natalizia comincerà a farsi sentire a Siena già dal primo dicembre, giorno dedicato a Sant’Ansano, patrono della città, per entrare poi nel vivo con le iniziative della prima edizione del ‘Natale a Siena’, che andranno avanti fino al 6 gennaio. Torna ‘Il Mercato del Campo’. Per due giorni piazza del Campo ripresenta il mercato come si faceva nel Trecento, quando veniva chiamato ‘il mercato grande’, con il meglio di arti, mestieri e cibi di stagione. Una iniziativa che richiama in città tra i 120mila e i 150mila visitatori in due giorni (primo e 2 dicembre), hanno spiegato gli organizzatori, e vive quest’anno la XII edizione. Oltre 150 banchi, tutti in legno e iuta, proporranno prodotti seguendo le indicazioni che venivano impartite dall’autorità comunale del quattordicesimo secolo. Tanti gli eventi collaterali, tra i quali, la ‘Cena delle stelle’ sabato primo dicembre in piazza del Campo, con otto grandi chef, mentre domenica 2 dicembre saranno Gianfranco Vissani e Paolo Tizzanini a tenere a battesimo la Confraternita della Ribollita.La prima edizione del “Natale a Siena” presenta un cartellone ricco di iniziative, che prenderà il via il 6 dicembre per concludersi il giorno della Befana. La Fortezza medicea ospiterà il ‘Regno di Babbo Natale’, l’area dei Giardini della Lizza si trasformerà nel ‘Paese dei divertimenti’, avrà la pista di pattinaggio e il Mercatino di Natale. Un servizio gratuito di bus navetta assicurerà il collegamento tra il parcheggio della Mens Sana e piazza del Sale, mentre un trenino di Natale (questo a pagamento) attraverserà il centro della città. “Siena ha una grande tradizione legata al Natale, apprezzo molto il lavoro che l’assessore Tirelli sta facendo. Siena ha già presentato bene la sua nuova stagione con il Palio straordinario, che si è rivelato una scommessa vinta”, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, nel corso della presentazione delle iniziative, questa mattina 27 novembre al palazzo del Pegaso. “Il mio appello rivolto ai toscani è di essere tutti quest’anno a Siena per il Natale”.Accanto al presidente dell’Assemblea toscana, l’assessore al commercio del Comune di Siena, Alberto Tirelli, ha voluto ringraziare “la Regione che ci ha sostenuto in questa iniziativa ed è sempre al nostro fianco, oltre alle associazioni di categoria che promuovono questo inizio di Natale a Siena. L’auspicio è di vedere una presenza vivissima di famiglie e di bambini ad allietare la Fortezza Medicea e i Giardini della Lizza”. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il presidente di Confesercenti provinciale Leonardo Nannizzi e Daniele Pracchia, direttore generale di Confcommercio Siena.