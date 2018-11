''Fa...Volare'' 2019: vendita abbonamenti

Iniziano a gennaio i nuovi appuntamenti della stagione teatrale dedicata ai bambini

Parte la campagna abbonamenti di “Fa...Volare”, la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie che si articola con cinque appuntamenti dal 12 gennaio al 30 marzo 2019, nell’ambito della stagione dei Teatri di Siena 2018/19 organizzata dal Comune di Siena in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.Dal 3 al 7 dicembre sarà attiva la vendita online alla pagina “biglietteria teatri e musei” della sezione dei Servizi online del sito www.comune.siena.it Nella serata di lunedì 3, in fascia oraria 16/20, gli abbonamenti potranno essere acquistati direttamente al botteghino del Teatro dei Rozzi (per informazioni telefonare allo 0577 46960 negli stessi orari di apertura della biglietteria).Il costo di ogni abbonamento (posto unico non numerato) è di 18 euro; ciascuna persona potrà acquistarne fino a un massimo di cinque, mentre i biglietti (posto unico 4 euro) saranno in vendita online (stesso indirizzo) dal 7 gennaio, o direttamente alla biglietteria del Teatro il giorno della rappresentazione a partire dalle ore 15.Come nelle precedenti edizioni, gli spettacoli si terranno nei pomeriggi del sabato, con inizio alle ore 16 e replica alle 18.Il cartellone prevede: “Alice nel paese delle meraviglie” (12 gennaio); “Becco di rame” (2 febbraio); “Il più furbo” (9 febbraio); “L’omino della pioggia” (16 marzo) e “Valentina vuole” (30 marzo).Le schede degli spettacoli di “Fa… Volare” e di tutti gli appuntamenti della stagione dei Teatri di Siena 2018/19 sono pubblicate al link http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Stagione-Teatrale-18-19-Teatri-di-Siena