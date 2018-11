Si alza il sipario sul Mercato nel Campo e Siena si tuffa nel Trecento

Sabato 1 e domenica 2 dicembre, dalle ore 8 alle 20, in Piazza del Campo si rievoca il "mercato grande" medievale già descritto nel Costituto Senese del 1309

In uno degli scenari più belli del mondo si mostra il meglio delle “arti e mestieri” e la città per due giorni diventa capitale del gusto

Si alza il sipario sulla XII edizione del Mercato nel Campo: per due giorni, Siena torna a tuffarsi nel suo luminosissimo Trecento.Sabato 1 e domenica 2 dicembre, Piazza del Campo torna alle sue origini medievali e ospita il “mercato grande” che oggi, viene allestito secondo le regole di allora.Oltre 150 banchi proporranno i migliori prodotti della tradizione senese e alcune eccellenze provenienti da ogni parte d'Italia e saranno disposti seguendo le indicazioni date nel XIV secolo dalle autorità comunali, come racconta il “Costituto Senese”, prima carta costituzionale scritta in volgare, che fu adottata nel 1309 per regolare la vita della città. Prodotti alimentari e artigianali saranno distribuiti su banchi costruiti in legno e iuta, ispirati a quelli del passato e offriranno un universo di sapori, profumi, bellezza e tipicità. Tra questi per la prima volta anche quelli provenienti da Bernalda, località lucana gemellata con Siena.Oltre ai banchi, il pubblico troverà in piazza del Campo una ricca serie di attività collaterali.Da non perdere i cooking show d’autore nello spazio live show del Cortile del Podestà: qui Luisanna Messeri sarà ai fornelli sabato 1 dicembre alle ore 17, mentre domenica 2 dicembre sempre alle ore 17, Gianfranco Vissani e Paolo Tizzanini si tufferanno in uno dei piatti più tipici della cucina toscana tenendo a battesimo la “Confraternita della Ribollita”.La parte centrale di piazza del Campo ospiterà “Sorsi d’Arte”, enoteca e birroteca dove aziende vinicole e produttori di birra esporranno i loro “tesori”. I ristoranti che affacciano sulla piazza proporranno le loro pietanze in versione “da passeggio”.E il Mercato nel Campo accoglierà anche i bambini che in entrambe le giornate, dalle ore 14 alle ore 18 potranno prendere parte di fronte a palazzo Pubblico al Gioco dei Sensi, che li porterà ad esplorare il cibo in modo educativo e divertente.Singolari percorsi a tema dedicati al legame tra cibo e arte, saranno oggetto di due di itinerari guidati ad alcuni capolavori dell’arte senese, entrambi con partenza da Fonte Gaia.In particolare sabato 1 dicembre ore 11.00, si andrà “A caccia dei sapori della tradizione” un itinerario delle guide Federagit Siena che muoverà alla scoperta di sapori e saperi antichi negli angoli di Siena meno conosciuti all'insegna dell'arte culinaria senese. (Costo 8 € a persona. Info e prenotazioni: 3348418736, federagitsiena@libero.it)Domenica 2 dicembre alle ore 15, sarà la volta di “Mangia, prega, ama”, un tour del Centro Guide Sienaper scoprire la città e degustare alcuni suoi prodotti tipici. Il tour comprende una degustazione di prodotti locali al costo di 20 € (info e prenotazioni: info@guidesiena.it o 057743273)Alcune installazioni pittoriche di spray art saranno realizzate anche “in diretta” sul posto da Samuel Rosi, artista specializzato in questa tecnica. Contemporaneamente, l’offerta gastronomica sarà arricchita dai piatti della tradizione senese serviti in modalità cibo di strada da alcuni dei ristoranti della piazza.Sabato 1 dicembre, dalle ore 20.30, l’evento serale del Mercato nel Campo. Nel segno della grande cucina arrivano a Siena otto grandi chef per dare vita a un’esclusiva “Cena delle stelle” che avrà luogo in Piazza Duomo, negli spazi del complesso museale di Santa Maria della Scala (livello 6).A preparare un inedito menù di sette portate appositamente create per l’occasione interverranno Giuseppe Maglione (Daniele Gourmet, Avellino), Marco Leonelli (L’Antica Casina di Caccia, Villa di Piazzano, selezione Michelin), Giovanni Vanacore (Rossellinis, Ravello, 1* Michelin), Paolo Gramaglia (President, Pompei, 1* Michelin), Ermanno Zago ( Le Querce, Ponzano Veneto), Daniel Calosci (Il Particolare di Siena, Siena), Giancarlo Maistrello (Pasticceria Maistrello, Villaverla), Ettore Beligni (2° classificato al Valhrona C3 chocolat chef competition di New York 2018).L’evento avrà un epilogo benefico: il ricavato della cena andrà al reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena (prenotazioni e info: 0577 1793209).L’esperienza del gusto, offerta nel Mercato nel Campo, continuerà fino al 15 dicembre nelle botteghe e nei ristoranti in provincia di Siena, che aderiranno all’iniziativa “il Mercato nel Piatto”, un progetto del programma Vetrina Toscana di Regione e Unioncamere Toscana, che quest’anno supera i confini cittadini per arrivare nelle terre di Siena e che conclude il 2018 quale Anno del Cibo.Il Mercato nel Campo è un evento del Comune di Siena col patrocinio della Regione Toscana, realizzato in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, Cia, Coldiretti, Unione Agricoltori provinciale, Cna, Confartigianato, Vetrina Toscana e con il supporto organizzativo e logistico Claridea.Info su Facebook: Siena – Mercato nel Campo Instagram: sienamercatonelcampo Youtube (“Siena Mercato nel Campo”) e Twitter (@mercatonelcampo)