Al Valdichiana Outlet Village un sabato con i Looney Tunes

I personaggi Warner Bros protagonisti dalle 15 di una parata nella Land of Fashion di Foiano della Chiana

Grande attesa, tra grandi e piccini, per l’appuntamento con i fantastici personaggi dei cartoons di sabato 1 dicembre, quando, a partire dalle 15, si terrà una vera e propria full immersion nel mondo dei cartoni con la Parata Looney Tunes: Daffy Duck, Titty, Silvestro, Bugs Bunny e Taz, i più amati personaggi dei cartoni animati firmati Warner Bros, sfileranno per le vie del Valdichiana Outlet Village.I live characters interagiranno con adulti e bambini e si renderanno disponibili per le foto ricordo. Sarà possibile stringere la mano a Titty e a Silvestro, scattare una foto con Taz e Bugs Bunny, oppure abbracciare Daffy Duck.“Inoltre in Piazza Maggiore – ricorda il center manager Riccardo Lucchetti – è a disposizione la grande pista di ghiaccio e per la gioia dei più piccoli, la tradizionale giostra con i cavalli, il trenino elettrico “Thomas” che farà il tour del Village, lo zucchero filato e i pop corn in piazza, come in un grande Luna Park, tema scelto per questo Natale 2018 ”.Il servizio di impacchettamento doni, viene effettuato da parte di volontari dell’associazione Cesvi, che da oltre 30 anni porta la solidarietà italiana nel mondo in favore dell’infanzia e dei diritti dei bambini.