Nel Mercato nel Campo anche i prodotti di Bernalda, la città gemellata con Siena

Nel Mercato nel Campo anche i prodotti di eccellenza della Lucania con la presenza della città di Bernalda (Matera), gemellata con Siena. In Piazza del Campo la visita del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.Uno dei primi appuntamenti promossi dall’assessore al Turismo e Commercio Alberto Tirelli insieme al sindaco di Bernalda Domenico Raffaele Tataranno, e Maria Teresa Mastrogiulio, presidente dell’associazione Lucani nel mondo di Siena, per rilanciare in maniera costruttiva e operativa i gemellaggi con iniziative di promozione turistico-commerciale, che rappresentino un’opportunità di sviluppo fra realtà e culture diverse.Negli stand, tra le prelibatezze da assaggiare, pasta, la scorzetta di arancia ricoperta di cioccolato, olio e vini.