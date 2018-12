Trasportatori valdelsani in tv con chef Rubio

Ospiti di “Camionisti in trattoria” giovedì su D-Max, canale 52 del digitale

I trasportatori della Cav Pierluigi Scialabba e Vincenzo Fabozzi giovedì prossimo saranno i protagonisti della puntata di “Camionisti in Trattoria” programmato in prima serata (inizio ore 21.30) sul canale della tv nazionale D-Max (canale 52).Si tratta di un programma televisivo di genere docu-reality, con protagonista lo chef Rubio, superstar in tante trasmissioni tv. Il format è sicuramente simpatico e vede i professionisti dei tir a tavola nei loro ristoranti preferiti nell’ambito di un vero e proprio contest con un vincitore finale. Sicuramente fra un sorriso ed una battuta potrà essere anche l’occasione per parlare del lavoro del camionista, fondamentale per tutta l’economia italiana. Questo invito è un bel riconoscimento anche per la Cav, la cooperativa degli autotrasportatori della Val d’Elsa, che raccoglie circa 50 professionisti ed opera su tutto il territorio nazionale fin dal 1967.