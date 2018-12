''Sei Personaggi in cerca d’autore'', il dramma di Pirandello con Michele Placido al Teatro dei Rinnovati

Il 7 e l’8 dicembre, alle 21.15 e il 9 alle 17, al Teatro dei Rinnovati, Michele Placido porterà in scena Sei Personaggi in cerca d’autore, tratto dal celebre dramma teatrale di Luigi Pirandello, con costumi di Riccardo Cappello e musiche di Luca D’Alberto.Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Catania in collaborazione con Goldenart Production srl, insieme a Michele Placido, vede tra gli interpreti: Guia Jelo, Dajana Roncione, Luca Iacono, Luana Toscano, Paolo Mita, Flavio Palmieri, Silvio Laviano, Egle Doria, Luigi Tabita, Ludovica Calabrese, Federico Fiorenza, Marina La Placa, Giorgia Boscarino e Antonio Ferro.Un viaggio drammatico dentro la psiche umana e la sfera intima di ogni individuo. Un percorso ad ostacoli fra meandri e anfratti per mettere a nudo l'uomo davanti allo specchio di se stesso.Il dramma più celebre e significativo della produzione teatrale pirandelliana torna in scena grazie all’estro creativo e al genio direttivo di Michele Placido facendosi portavoce delle idee, delle questioni e delle tematiche rivoluzionare alla base della concezione di teatro dell’autore.Pirandello sovverte gli schemi convenzionali della narrazione, mettendo sul palco di un teatro un gruppo di attori che sta provando e “sei personaggi in cerca d’autore”. Il suo caratteristico umorismo, la mescolanza fra tragico e comico, il contesto meta-teatrale e il conflitto tra maschera e personaggio riecheggiano in quest’opera adesso come quando, rappresentata per la prima volta, determinò una svolta rivoluzionaria per il teatro borghese del tempo.La prevendita dei biglietti è attiva telefonando, fino a venerdì, ai numeri 0577 292614-15 dell’Ufficio prenotazioni, in fascia oraria 9.30/12.30; oppure, collegandosi alla pagina web “Biglietteria teatri e musei” della sezione dei servizi on line del sito www.comune.siena.it La vendita diretta dei biglietti al botteghino dei Rinnovati sarà attiva giovedì 6 dicembre dalle ore 17 alle ore 20, venerdì 7 e sabato 8 dalle ore 16 fino all’inizio della rappresentazione, e domenica 9 dalle ore 15 fino all’inizio dello spettacolo. Nello stesso orario, per informazioni contattare lo 0577 292265.