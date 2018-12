Viaggio nella musica: a Siena in scena La vedova allegra

Per iniziativa della sezione soci Coop di Siena ed in collaborazione con il CRAL Monte dei Paschi, venerdì 7 dicembre va in scena, per la rassegna Viaggio nella Musica, La vedova allegra, nella versione per pianoforte, solisti e narratore.Lo spettacolo è curato dalla Compagnia della Piuma, che si cimenta questa volta nella celebre operetta di Franz Lehár, favola brillante e irriverente, dalle sfumature fantastiche e allo stesso tempo cinicamente reali. Siamo nel paese di Pontevedro, dove una ricca vedova, un tempo fanciulla povera e senza mezzi, si trova nell’ingrato compito di dover salvare la patria dalla bancarotta, sposando un compatriota e facendo sì che i suoi capitali non escano dallo stato. Ma i fili del destino e le trame dell’astuzia femminile riservano molte sorprese...Appuntamento, ad ingresso libero, venerdì 7 dicembre 2018 alle 21 al CRAL del Monte dei Paschi di Siena in via dei Termini, 31.Con Costanza Renai, Francesca Lazzeroni, Claudio Giovani, Andrea Sguerri, Elina Yancenko. Testi, allestimento e costumi a cura della Compagnia della Piuma.